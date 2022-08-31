Гороскоп на сентябрь 2022 для Львов: возвращение долгов, курортный роман и расставание

Гороскоп для Львов - чего ждать в сентябре 2022 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц осени не стоит начинать новые дела. Лучше сделать два шага назад и доделать то, что необходимо завершить. Кроме того, сентябрь - отличное время для того консолидации, укрепления, завершения, наведения порядка в мыслях и делах, в отношениях и работе.

С 6 сентября Венера до 30 числа входит в сектор денег. Львы получат прибыль, деньги за проделанную работу. Вам вернут долг. Кроме того, вы получите подарок, похвалу, подтверждение вашей значимости, что поднимет самооценку Львов.

В сентябре есть шанс купить что-то ценное с хорошей скидкой, возможно это будут антикварные вещи. Львам будет сопутствовать удача. Вы можете получить что-то бесплатно или кто-то выполнит вместо вас работу.

10 сентября Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 2 октября. Эта планета принесет Львам важное сообщение от родственников. Если вы потеряли с кем-то контакт, этот человек объявится. Это хорошее время для того, чтобы пересдавать экзамены, получать водительские права, возобновлять документы, лицензии, разрешения.

Полнолуние 10 сентября 2022 высветит какую-то финансовую ситуацию. Возможно будет нужно срочно что-то оплатить, вы получите окончательную выплату, погасите кредит, закроете кредитную карту. Львам понадобятся деньги и нужно будет срочно решать какую-то ситуацию, быстро действовать.

С 24 сентября Львов ждет поездка недалеко и ненадолго. Вы получите новую информацию или документ, появятся свежие идеи. Львы получат толчок для того, чтобы с кем-то связаться, познакомиться, пойти учиться, отправиться в поездку.

С 30 сентября в жизни Львов появятся новые знакомства или курортный роман, но, вероятно, долго он не продлится. Также в этот день ждите хороших новостей, говорит гороскоп.

Астролог также предупредила, что в сентябре могут разрушиться отношения, ситуация в браке, которая назревала, станет еще более серьезной. Но это касается только тех отношений, в которых уже ранее появилась трещина. В итоге есть риск расставания или развода. В то же время если отношения хорошие и крепкие, то они станут еще более стабильными.

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