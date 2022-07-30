Гороскоп на август 2022 для Львов - любовь, деньги, карьера

В августе Львы притянут любовь в свою жизнь / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Львов на август 2022 года. Первые две недели месяца принесут в жизнь представителей знака новые планы, инициативы, начинания и новую энергию.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, с 1 августа Львов ждет везение и подарки. Многие отправятся путешествовать. А возможно это будет путешествие в ментальном смысле - получение образования или новых знаний, преподавание, поиск смысла жизни. Если у Львов есть юридические дела, то они останутся в выигрыше. Если запланировано публичное выступление, то оно пройдет прекрасно.

5 августа - подписание документов, коммуникации, переговоры. Появится идея, как заработать деньги. Будет заключена финансовая сделка, позвонят клиенты. Могут подняться цены на услуги, которыми вы пользуетесь.

12 августа Львы начнут излучать и притягивать любовь. В жизни будут происходить хорошие события. Появится уверенность в себе, в своих силах.

"Если вы свободны, то притянете любовь в свою жизнь. Это может быть новый человек. А если вы в браке, то это как второй медовый месяц", - рассказала астролог.

Полнолуние 12 августа отрезвит Львов. Они снимут розовые очки и увидят всю правду. Отношения выйдут на новый уровень. Если у вас есть романтические отношения, то вам могут сделать предложение. Если отношения шаткие, то в них может быть поставлена последняя точка. То же самое касается и деловых партнеров.

Сильнее других полнолуние почувствуют те Львы, которые родились с 9 по 15 августа.

18 и 19 августа - насыщенные дни. Львов ждут подарки, хорошие заработки, интересные клиенты, путешествия.

С 21 августа Львы будут участвовать в жизни друзей, помогать им. Также будут тратить энергию на организации, клубы, группы, коллективы, команды людей. Продолжаться это будет довольно долго - до 26 марта 2023 года.

С 24 августа Уран разворачивается в ретроградное движение до 22 января 2023 года. Львам придется решать вопросы, связанные с работой, карьерой и всем, что связано с проявлением в этом мире: кем вы работаете, кем себя считаете, какой вы специалист, как вы проявляете себя в социуме.

Возможно придется перестраивать бизнес, искать другую работу, заниматься карьерой. Также Уран может дать Львам паузу в отношениях. Например, ваша вторая половинка уедет в командировку.

Новолуние 27 числа принесет энергию в решение финансовых вопросов. Могут появиться новые заказы, клиенты, работа, новый источник дохода.

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