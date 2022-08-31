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Гороскоп на сентябрь 2022: Девы притянут к себе деньги и будут сверкать в обществе

31 августа 2022, 23:35

В первый месяц осени вряд ли удастся реализовать запланированное. Если вы хотите что-то быстро провернуть, то скорее всего это не получится, говорит гороскоп.

Гороскоп для Дев
Гороскоп для Дев обещает им в сентябре много комплиментов / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Дев. Финансовая сфера будет самой главной в этом месяце. Станет больше не только прибыли, но и оптимизма относительно финансовых перспектив.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц осени вряд ли удастся реализовать запланированное, ведь шесть из десяти планет будут ретроградными. Поэтому если вы хотите что-то быстро провернуть или сделать в сентябре, то скорее всего это не получится - планеты будут сдерживать и тормозить. Месяц хорош для завершения и стабилизации.

"Можно улучшить что-то. Посмотрите на вашу жизнь. Ещё раз сделайте шаг назад и посмотрите на неё, как на картину. Можно ли там что-то подправить?", - посоветовала астролог.

С 6 по 30 сентября Девы будут излучать вибрации любви. Вас ждет море комплиментов. Девы будут привлекать к себе внимание, отношения станут гармоничными.

"Вы будете притягивать финансы в сентябре. Это могут быть деньги за прошлую проделанную работу или это будут деньги вашего мужа или жены, деньги организации. Также Девы получат подарки", - говорит гороскоп.

В полнолуние 10 сентября у Дев спадут розовые очки. Луна, как огромный фонарь, высветит, как обстоят дела на самом деле в браке или в бизнесе.

Астролог не рекомендует заключать сделки в это время и совершать дорогие покупки, иначе можно пожалеть или передумать.

С 10 сентября Девы пересмотрят доходы, оплатят давние счета или поднимут цены на свои услуги. Могут вернуться деньги от должников, могут заплатить деньги за работу, которая давно уже сделана. Не исключено, что возникнут неожиданные расходы.

С 24 сентября Девы получат предложение новой работы или появится идея, как зарабатывать больше. Не исключена финансовая помощь со стороны. Свободных Дев ждет приглашение на свидание или романтический ужин.

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