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Гороскоп на август 2022 для Дев: помощь высших сил, тайный роман и подарок

31 июля 2022, 16:40

Невидимые силы будут покровительствовать Девам. В какую бы кризисную ситуацию вы не попали, ангел хранитель поможет, и все решится в вашу пользу.

Гороскоп Дева
В августе Девам неожиданно повезет, говорит гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Дев на август 2022 года.

В первую неделю месяца будет мощное соединение трёх планет. Это Уран - планета сюрпризов и неожиданностей, Марс - планета активности и энергии и кармический узел кармический узел Раху, который может приносить какие-то судьбоносные ситуации в жизни, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

По словам специалиста, в первую неделю августа Девам неожиданно повезет. Вы можете поехать за границу, познакомиться с иностранцами или людьми другой культуры/национальности. Также вы можете встретить своего учителя по жизни. А еще - задуматься о смысле жизни и вдруг найти его.

1 августа невидимые силы будут покровительствовать Девам. Может присниться вещий сон. В какую бы кризисную ситуацию вы не попали, ангел хранитель вам поможет, и все решится в вашу пользу. Кроме того, могут происходить мистические события, например, наступит чудесное исцеление от болезни.

С 5 августа по 27 августа Меркурий входит в знак зодиака Девы. Вы будете очень чётко и логично мыслить, быстро планировать или легко запоминать, очень продуктивно обрабатывать информацию.

С 12 августа Девам захочется взять тайм-аут, отдохнуть или отправиться в отпуск. У некоторых завяжутся отношения на расстоянии или тайный роман. Можно получить подарок издалека, деньги от родственников за границей или от жениха.

В этот же день, 12 августа, будет полнолуние, которое высветит вопросы, связанные с работой. Возможно, появятся новые правила, изменятся рабочие часы, состоится серьёзный разговор с начальником. Некоторые Девы могут уволиться с работы. Также представители знака займутся здоровьем и откажутся от вредных привычек.

18 и 19 числа ждите прибыль, говорит гороскоп. Следите за тем, чтобы деньги сразу не ушли.

Если вам нужна сумма на операцию, на оплату чего-то, то деньги к вам придут в виде помощи родственников или из страховой компании. Такж Девы могут получить наследство.

С 21 августа и в последующие семь месяцев Девы будут заниматься тем, что попытаются понять, какое место они занимают в мире, какая у них репутация и какая цель в жизни. Некоторые займутся поиском работы, откроют бизнес, будут искать клиентов. Также нужно будет побыстрее погасить какой то кредит или ипотеку и больше работать.

24 августа Уран останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 22 января 2023 года. Девы могут поехать за границу или, наоборот, вернуться домой. Может возникнуть пауза в юридических делах или судебных разбирательствах. Хорошее время для того, чтобы подавать апелляцию. У вас могут потребовать дополнительные документы или повторное собеседование.

Новолуние 27 августа даст Девам новый толчок, новые отношения, знакомство, работу, место жительства, новый источник дохода. Сильнее всего новолуние почувствуют Девы, которые родились с 24 по 30 августа.

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