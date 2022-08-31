Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецы станут счастливчиками месяца

Сентябрь 2022 будет очень удачным месяцем для Близнецов, говорит гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Близнецов. Представителей знака ждет очень интересный месяц - будет много любви, радости, приятных событий и хороших новостей.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц осени будет много ретроградных планет, они заставят Близнецов оглядываться в прошлое, что-то заканчивать или ехать куда-то, где они уже раньше были. Всплывут воспоминания, вернутся люди из прошлого.

"Сентябрь хорош для завершения дел. Если у вас роман - хорошо закрепить отношения. При этом сентябрь - неудачное время для начала отношений и других начинаний. Потому что Меркурий будет ретроградным с 10 сентября. Если вы познакомитесь с кем-то до 10 сентября, то это отлично. Отношения продлятся долго, а вот если после 10 сентября, то скорее всего роман может быть очень ярким, но непродолжительным", - предупредила астролог.

По ее словам, сентябрь не подходит для того, чтобы что-то быстро провернуть. Энергии будут медленными, поэтому переломных моментов и изменений, скорее всего, не будет.

6 сентября Близнецов ждет приятное возвращение домой, можно покупать недвижимость (до 10 сентября), делать приятные покупки для дома. Некоторые Близнецы переедут в более комфортное жильё. Также вас ждет радостное событие в семье. Некоторые представители знака получат предложение руки и сердца, заключат брак, узнают о беременности. Близнецы станут более заметны в обществе, поднимутся на "пъедестал". Например, если вы блогер, то станет больше подписчиков. Ждите новость или важную информацию, связанную с карьерой, работой, начальником.

С 10 сентября Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 2 октября. Близнецы вернутся к прошлым отношениям, о вас вспомнят старые поклонники. Вы можете помириться с кем-то, с кем расстались раньше.

С 24 сентября наступает время отдыха и развлечений, а ещё спорта соревнований. Возможно вы поедете на семинар или конгресс.

С 25 сентября появится шанс по-новому реализовать старую идею, переписать план, придумать новый бизнес или хобби.

В личной жизни - любовные треугольники. Близнецы могут возобновить отношения с женатым мужчиной или замужней девушкой.

30 сентября астролог советует сделать для себя что-то очень комфортное или то, что вы давно хотели. Проявите любовь к себе. Нужно отдохнуть, сходить на массаж, расслабиться, встретиться с друзьями. Сентябрь - не время для серьезных дел, добавила астролог.

"Вы получите финансы, у вас откроется финансовый поток, потому что вы выйдете на другой энергетический уровень, на уровень изобилия", - сказала Анжела Перл.

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