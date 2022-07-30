Гороскоп на август 2022 для Близнецов: прорыв в делах, прибыль и неожиданная поездка

В августе может случиться чудесное выздоровление, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Близнецов на август 2022 года.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, первая неделя августа будет очень непредсказуемой. Близнецов сюрпризы ждут в секторе, который отвечает за дальние земли. Например, неожиданно вам могут предложить работу за границей, и вы решите переехать.

В целом, в первые десять дней августа Близнецов ждет прорыв в какой-то сфере. Дела резко пойдут на лад. Некоторые Близнецы найдут родственника из другой страны или состоится знакомство с необычным человеком. Вы можете отправиться в поездку, которая перевернет ваше мировоззрение и внутренний мир. Может случиться чудесное выздоровление.

1 августа - очень хороший день. Близнецы проведут его в компании. Друзей станет больше, вы станете членом организации, создадите команду, будете работать в соцсетях или онлайн. Состоится важное знакомство с человеком, который вам может пригодиться впоследствии, или знакомство с учителем.

5 августа может быть заключена сделка, касающаяся недвижимости. Некоторые представители знака будут оформлять документы, связанные с фамилией, паспортом, пропиской, регистрацией.

Полнолуние 12 августа 2022 принесет Близнецам результаты в том, что касается экзаменов, юридических документов, судебных дел. Возможны проблемы с путешествиями, получением визы. Возникнут препятствия, делающие поездку невозможной. Ждите новость, касающуюся внуков. Гороскоп говорит, что в этот день Близнецы получат прибыль. Их ждет интеллектуальный рост, получение новых знаний, новой информации, возможен также и физический переезд на новое место.

18 и 19 августа - рост финансов благодаря друзьям, социальным сетям, интернету или благодаря какой-то группе, в которой вы состоите, или организации. У свободных Близнецов состоится романтическое знакомство.

С 21 августа Марс на целых семь месяцев входит в знак Близнецов до 26 марта. Эта планета принесет в жизнь Близнецов энергию и активность. Возможно вы решите заняться спортом. Будет много поездок. Близнецы будут настойчиво добиваться цели. Марс - конфликтная планета. Опасайтесь ссор, советует гороскоп.

24 августа Уран останавливается и идет в обратном направлении до 22 января 2023 года. Близнецам придется вернуться в прошлое и разобраться с "хвостами". Представители знака могут оказаться в изоляции на этот период. Появится временная или вахтовая работа. Некоторые Близнецы окажутся в больнице или решат поехать в монастырь.

Новолуние 27 августа принесет приятные новости и события, любовь, удовольствие и радость. Что-то обязательно вас порадует в конце месяца, говорит гороскоп.

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