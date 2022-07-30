Гороскоп на август 2022 для Близнецов: прорыв в делах, прибыль и неожиданная поездка

В первые десять дней августа Близнецов ждет прорыв в какой-то сфере. Дела резко пойдут на лад. Некоторые Близнецы найдут родственника из другой страны.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Близнецов на август 2022 года.
Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, первая неделя августа будет очень непредсказуемой. Близнецов сюрпризы ждут в секторе, который отвечает за дальние земли. Например, неожиданно вам могут предложить работу за границей, и вы решите переехать.
В целом, в первые десять дней августа Близнецов ждет прорыв в какой-то сфере. Дела резко пойдут на лад. Некоторые Близнецы найдут родственника из другой страны или состоится знакомство с необычным человеком. Вы можете отправиться в поездку, которая перевернет ваше мировоззрение и внутренний мир. Может случиться чудесное выздоровление.
1 августа - очень хороший день. Близнецы проведут его в компании. Друзей станет больше, вы станете членом организации, создадите команду, будете работать в соцсетях или онлайн. Состоится важное знакомство с человеком, который вам может пригодиться впоследствии, или знакомство с учителем.
5 августа может быть заключена сделка, касающаяся недвижимости. Некоторые представители знака будут оформлять документы, связанные с фамилией, паспортом, пропиской, регистрацией.
Полнолуние 12 августа 2022 принесет Близнецам результаты в том, что касается экзаменов, юридических документов, судебных дел. Возможны проблемы с путешествиями, получением визы. Возникнут препятствия, делающие поездку невозможной. Ждите новость, касающуюся внуков. Гороскоп говорит, что в этот день Близнецы получат прибыль. Их ждет интеллектуальный рост, получение новых знаний, новой информации, возможен также и физический переезд на новое место.
18 и 19 августа - рост финансов благодаря друзьям, социальным сетям, интернету или благодаря какой-то группе, в которой вы состоите, или организации. У свободных Близнецов состоится романтическое знакомство.
С 21 августа Марс на целых семь месяцев входит в знак Близнецов до 26 марта. Эта планета принесет в жизнь Близнецов энергию и активность. Возможно вы решите заняться спортом. Будет много поездок. Близнецы будут настойчиво добиваться цели. Марс - конфликтная планета. Опасайтесь ссор, советует гороскоп.
24 августа Уран останавливается и идет в обратном направлении до 22 января 2023 года. Близнецам придется вернуться в прошлое и разобраться с "хвостами". Представители знака могут оказаться в изоляции на этот период. Появится временная или вахтовая работа. Некоторые Близнецы окажутся в больнице или решат поехать в монастырь.
Новолуние 27 августа принесет приятные новости и события, любовь, удовольствие и радость. Что-то обязательно вас порадует в конце месяца, говорит гороскоп.
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