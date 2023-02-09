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Гороскоп на сегодня 9 февраля 2023 : Рыбам – лень, Водолеям – кардинальные изменения

9 февраля 2023, 02:48
Астрологический прогноз на сегодня подскажет, кому стоит провести день в постели с чашечкой, а кому стоит приступить к развитию себя.
Гороскоп
Гороскоп на сегодня 9 февраля / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 9 февраля показали, что пророчат звезды на четверг. Также мы недавно писали: Не поделятся и не подарят: ТОП-3 самых жадных знака зодиака.

Гороскоп на сегодня – Овен

Сегодня у представителей этого знака большие шансы физических повреждений, потому стоит быть как можно более аккуратными. Попробуйте заняться чем-то спокойным, таким делом, которое расслабит и мозг и тело.

Гороскоп на сегодня – Телец

Начало дня для тельцов должно быть многообещающим, возможно те, кто родился под этим знаком – получает важное сообщение. Также вполне возможны непредвиденные траты и открытие кредита. Главное – надеяться только на себя.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Сегодня благодаря своей устойчивой честности Близнецы смогут выйти из давнего конфликта и наладить отношения с давним врагом. Главное – не пытаться никого обманывать и быть настолько откровенным, насколько это возможно.

Гороскоп на сегодня – Рак

Несмотря на то, как Раки уже хотят отдохнуть – еще рано складывать ручки. Именно сегодня представителей этого знака ожидает много возможностей достичь в своей жизни баланса. Заниматься этим лучше в первой половине дня.

Гороскоп на сегодня – Лев

Пришла пора учиться доверять и принимать помощь. Не стесняйтесь говорить и своих проблемах и чувствах и не бойтесь получить отказ. Сегодняшний день очень благоприятен именно для психологической работы над собой.

Гороскоп на сегодня – Дева

Девам сегодня в который раз придется учиться умению справляться с гневом, который появляется потому, что разрушились заранее намеченные планы. Постарайтесь отпустить этот форс-мажор и прожить день как можно более счастливо.

Гороскоп на сегодня – Весы

Для Весов звезды пророчат покорность. Сегодня будет один из тех немногих дней, когда важно расслабиться и отдать жизнь в руки вселенной. Постарайтесь мгновенно отпускать всё, что вас расстраивает и не ссориться с людьми.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

У Скорпионов намечается явная возможность отвлечься от бытовой рутины и отправиться в приключение. О том, насколько сильно вам стоит погрузиться в новый опыт – расскажет внутренний голос и настроение в момент приключения.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Для Стрельцов, у которых есть семья – звезды приготовили разногласия и споры, всё для того, чтобы проверить прочность отношений и любви. Не нужно уперто стоять на своем, путь к компромиссам поможет решить любой конфликт.

Гороскоп на сегодня – Козерог

День очищения настал. Сегодня, 9 февраля, именно то день, когда стоит избавиться от всего, что давно делает вашу жизнь неполноценной – а именно, старые вещи, неприятную работу и отношения, которые себя изжили.

Гороскоп на сегодня – Водолей

День смены имиджа уже сегодня. Звезды намекают Водолеям, что внешние изменения необходимы прямо сейчас. Также можно пересмотреть свое питание и устроить день-детокс для своего организма.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Сегодня не стоит заставлять себя быть продуктивным и всё успеть. Если у вас нет настроения и сил – позвольте себе отдохнуть и поспать столько, сколько захочется. Вечером лучше уделить время себе и своему комфорту.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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