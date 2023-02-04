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Не поделятся и не подарят: ТОП-3 самых жадных знака зодиака

4 февраля 2023, 07:20
Эксперты по звездам рассказали, кто из знаков зодиака самый жадный.
Жадность
Самые жадные знаки зодиака / pixabay.com

Есть в мире люди, которые не умеют отдавать их называют жадными. О том каких знаков зодиака чаще всего такие люди мы сегодня и поговорим.

Какой знак самый жадный – Козерог

Астрологи считают, что в списке самых жадных лидируют Козероги. Женщины этого знака всегда ищут выгоду во всех, с кем общаются, а мужчины экономят на всем, пытаясь при этом завладеть внимание окружающих. Такие мужчина буду тесть макароны, но ездить на дорогой машине.

Какой знак самый жадный – Тельцы

Женская половина этого знака выбирает всё самое дорогое для себя и всё самое дешевое для других. В семьях такие женщины всегда контролируют финансы. Мужская половина представителей данного знака – любит производить впечатление на окружающих, но на самом деле не готовы тратиться на тех, в ком не видят последующей выгоды.

Какой знак самый жадный – Дева

Женщина-Дева абсолютно не тот человек, который умеет делиться и дарить. Как правило, представительницы этого знака не считают нужным кому-то помочь или кого-то порадовать. Мужчины представители этого знака – как правило, всегда опираются только на себя и достигают финансовых вершин. Именно потому, что все дается с тяжелым трудом – Мужчины-Девы берегут каждую копейку.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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