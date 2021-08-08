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Гороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложение

8 августа 2021, 00:20

Кому из знаков Зодиака не стоит сегодня идти на риск, а кому воздержаться от крупных покупок - расскажет гороскоп Главреда

Гороскоп на сегодня 8 августа
Гороскоп на сегодня 8 августа / bizim.media

8 августа начинается новый месячный цикл. В день новолуния не стоит увлекаться азартными играми и позволять вовлекать себя в перепалки. Займитесь генеральной уборкой или распланируйте все важные события.

О том, как распоряжаться бюджетом на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 9-15 августа: обман, удачные обстоятельства или неожиданный сюрприз.

Гороскоп на 8 августа: Овен

Сегодня вы не будете отступать перед лицом трудностей. Энергии сегодняшнего дня достаточно, чтобы уладить все нерешенные проблемы. Вы получите ответы на интересовавшие вопросы. Принимая решение важно не торопиться и все хорошенкь обдумать. Посоветуйтесь с профессионалами.

Гороскоп на 8 августа: Телец

В этот день отношения с окружающими будут напряженными. Ваша недоверчивость может обидеть друзей и близких. Если возникнут разногласия, постарайтесь найти компромисс. Воздержитесь от крупных покупок, рискуете потратить больше запланированного.

Гороскоп на 8 августа: Близнецы

Близнецам сегодня доведется покататься на качелях настроения. Оно будет меняться несколько раз. На вас может накатить волна раздражения, однако постарайтесь не давать воли эмоциям. Не исключено обострение хронических заболеваний, прислушивайтесь к своему организму.

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Гороскоп на 8 августа: Рак

Не стоит перетруждать себя домашними хлопотами, посвятите этот день отдыху. Если беретесь за что-то новое, реалистично рассчитайте свои силы. Новые начинания в этот день могут закончиться разочарованием. Отношения в семье напряженные, возможны конфликты и ссоры. Не углубляйтесь в решение чужих проблем.

Гороскоп на 8 августа: Лев

Львы в воскресенье склонны идти на риск, однако это совсем не обязательно. Достичь желаемого можно другими способами, которые не нанесут урона финансовому положению. Неожиданный материальный бонус позволит отправиться за покупками. Благоприятное время для новых знакомств – ваше обаяние привлекает людей.

Гороскоп на 8 августа: Дева

Несмотря на то, что обстоятельства будут складываться не самым позитивным образом, упорство и настойчивость Дев позволит завершить начатое. Возможно разоблачение тайных врагов или недоброжелателей. Идеальный период для свиданий и флирта – возможно, вы встретите свою вторую половинку.

Гороскоп на 8 августа: Весы

В начала дня нужно проявить осторожность, принимая решения. Необдуманные поступки могут дорогого стоить. Во второй половине появятся срочные дела, которые "украдут" ваш отдых. В день новолуния существует риск потерять что-то ценное.

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Гороскоп на 8 августа: Скорпион

Во второй половине дня возможны новые полезные знакомства, которые перерастут в длительное сотрудничество. Хорошее время для новых начинаний – вы добьетесь успеха быстрее, чем рассчитывали. Не растрачивайте свою энергию по мелочам.

Гороскоп на 8 августа: Стрелец

Стрельцам улыбается удача. Сегодня вы доведете до конца любое запланированное дело. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции – сегодня она работает отменно. Вероятные новые интересные знакомства, однако, не болтайте лишнего, держите тайны при себе.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на 8 августа / gorod.lv

Гороскоп на 8 августа: Козерог

Настойчивость и упрямство Козерогов помогут довести до конца начатое дело, даже под влиянием неблагоприятных обстоятельств. Принимайте решения обдуманно, они помогут вам избежать ошибок в дальнейшем. Покупки в этот день будут неудачными. Хороший день для любви и флирта – привнесите романтику в свою жизнь.

Гороскоп на 8 августа: Водолей

Сегодня Водолеям стоит рассчитывать только на собственные силы. Люди, которые вас поддерживали, ставят собственные интересы на первое место. Не самый лучший день для тренировок, повышается риск травматизма, поэтому отложите посещение спортзала.

Гороскоп на 8 августа: Рыбы

Важные дела лучше решать в первой половине дня. Возможны необычные предложения, которые необходимо тщательно обдумать. Сегодня вы замечаете те возможности, которые помогут в развитии дела или решении проблемы. Вечер принесет интересные знакомства, которые могут закончиться любовными авантюрами.

гороскоп 2021
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