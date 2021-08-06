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Финансовый гороскоп на неделю 9-15 августа: обман, удачные обстоятельства или неожиданный сюрприз

6 августа 2021, 05:02

Какие дни недели будут самыми удачными для покупок на распродажах - расскажет гороскоп Главреда

Финансовый гороскоп
Финансовый гороскоп на 9-15 августа / terra.com.br

Венера в Деве – период экономии, поэтому вероятность лишних растрат минимальная. Доходы и расходы нужно тщательно планировать, это позитивно скажется на финансовом благосостоянии в дальнейшем. Среда и четверг – дни больших финансовых потоков и в целом удачный день для многих знаков Зодиака.

О том, что звезды приготовили для знаков Зодиака в последнем месяце лета, читайте в нашем материале: Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия.

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

На этой неделе Овнов ждут растраты, связанные со здоровьем: процедуры, консультации специалистов и покупка лекарств. Также статья растрат будет предусмотрена на услуги, которые выполняют наемные работники. Финансовые планы изменятся в конце недели, это будет касаться денег общего бюджета.

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Эта неделя будет связанна с тратами на детей. Запланируйте бюджет на отдых и развлечения, чтобы не оказаться на мели. Возможны рискованные финансовые операции, будьте осторожны. В четверг возможно улучшение материального положения.

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Близнецам стоит быть внимательными при покупке украшений для интерьера, есть риск потратить больше запланированного и остаться недовольными результатом. В среду и четверг – неожиданный сюрприз. События мировой экономики могут повлиять на ваше финансовое благополучие в лучшую сторону. Присмотритесь к распродажам – можно купить что-то полезное.

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Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Новолуние 8 августа положило начало следующего финансового цикла, в котором главная задача Раков - составить план и подготовить фундамент. В понедельник вероятно получение известий, которые помогут укрепить материальное состояние. В начале недели остерегайтесь обмана, совершая покупки. А в четверг смело отправляйтесь на шопинг.

Читайте такжеГороскоп на август-2021 для всех знаков от Влада Росса: Деву ждет космос, а Скорпиона – испытания

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

В начале недели Львам следует остерегаться обмана при совершении финансовых операций. Все важные вопросы лучше отложить на более благоприятные дни. В среду возможны финансовые поступления, благодаря удачным обстоятельствам. На этой неделе не стоит гнаться за большими деньгами. Пока "синица в руке" - это лучшее решение. На выходных распланируйте семейный бюджет.

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

В понедельник прислушайтесь к интуиции в решении денежных вопросов и не слушайте к мнение других, если не согласны с ним. В четверг ваше чутье приведет вас к выгодным ситуациям. Покупки в конце недели будут удачные.

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

В понедельник и вторник проявите осторожность – возрастает риск потерь или краж. Во второй половине недели финансовая ситуация улучшится – возможны подарки или прибыль от неофициальных доходов. На выходные ситуация только улучшится – можно приступать к новой работе или совершать покупки.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на неделю 9-15 августа: лучший день для новой прически

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

В понедельник Скорпионам нужно смотреть в оба, чтобы не упустить выгодных проектов или предложений, которые улучшат благосостояние. Также нужно быть внимательными на групповых мероприятиях, есть возможность потерь или краж. Покупки на распродажах в четверг будут удачными и помогут сэкономить.

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

В понедельник и вторник ждите маленьких выгод от работы, если смотреть на них без завышенных ожиданий. В среду и четверг возможны доходы. Удачные дни для инвестиций. Правильно распорядившись финансами можно укрепить социальный статус.

Финансовый гороскоп на эту неделю
Финансовый гороскоп на неделю 9-15 августа / mamaplus.md

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Начало лунного месяца для Козерогов ознаменуется событиями, которые связаны с чужими деньгами. Эта неделя закладывает предпосылки для этого, поэтому важно распланировать бюджет. В среду не планируйте переговоры.

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

С началом недели Водолеи могут упустить выгоду. Однако не стоит о ней жалеть, возможно, вы приняли правильное решение. В среду или четверг сложится благоприятная ситуация, которая повлияет на финансовое благополучие.

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

В понедельник Рыбы могут упустить важного партнера. А уже в пятницу ситуация начнет развиваться более позитивно, будут спориться дела, касаемо кредитов, выплат или налогов. Инвестиции в четверг и пятницу могут принести прибыль.

гороскоп 2021
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