УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на сегодня 3 августа для всех знаков Зодиака: тревожные сны или новые знакомства

3 августа 2021, 00:21

Кому из знаков Зодиака не стоит принимать быстрых решений, а кто раскроет в себе новые таланты - расскажет гороскоп Главреда

Гороскоп на сегодня 3 августа
Гороскоп на сегодня 3 августа / kleo.ru

Вторник – эмоциональный день. Многие знаки Зодиака могут быть подвержены переменам настроения. Проблемы с окружающими решатся, если не возвращаться к негативу, а переключить внимание на полезное занятие.

Кому повезет в любви на этой неделе, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа: свидание, неожиданное письмо и новое знакомство.

Гороскоп на 3 августа: Овен

Во вторник Овны могут заводить новые знакомства, они окажутся полезными. В жизни может появиться значимый человек. Также могут возникнуть проблемы, которые вас сильно волнуют. К вашему мнению прислушаются, если оно будет выражено в тактичной форме. Другие оценят вашу честность.

Гороскоп на 3 августа: Телец

Сегодня Тельцы почувствуют прилив сил и энергии, которых хватит для выполнения поставленных задач. Могут возникнуть серьезные проблемы, которые принесут в вашу жизнь новую цель. Энтузиазм поможет решить возникшие вопросы. Вечером уделите время близким – им не хватает вашего внимания.

Гороскоп на 3 августа: Близнецы

Сегодня романтическое желание сдерживает духовную страсть, и вы можете стремиться к обоим, Близнецы. В отношениях царит гармония, вы с партнером на одной волне. Хороший день для творчества – могут проявиться скрытые таланты. Будьте внимательны на работе, в этот день увеличивается возможность ошибки.

Реклама

Гороскоп на 3 августа: Рак

Если у вас в настоящее время романтические отношения, ваши отношения могут перейти на следующий уровень обязательств. Хороший день для заключения брака или помолвки. Если вы уже замужем, вы можете решить завести ребенка. Одиноким Ракам тоже не придется скучать – новое увлечение маячит на горизонте.

Читайте такжеЛунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовь

Гороскоп на 3 августа: Лев

Не отказывайтесь от предложения посетить светское мероприятие, на нем есть шанс встретить важных людей, которые могут тем или иным образом продвинуть вашу карьеру или которые могут быть вовлечены в интересующую вас область. В начале дня возможны судьбоносные решения, касаемо личной жизни.

Гороскоп на 3 августа: Дева

У представителей знака земной стихии может проявиться неиспользованный ранее талант. Вы можете решить тренировать этот талант и создать новый навык, который поможет вам практически в любой работе, которую вы бы выполняли. Вашей энергии хватит для того, чтобы справиться с любой поставленной в этот день задачей. Это день вызовов и новых предприятий.

Гороскоп на 3 августа: Весы

Во вторник страсть в Весах заиграет яркими красками. Желание понравиться может сподвигнуть на кардинальные изменения и эксперименты с одеждой и прической. Вы, вероятно, добьетесь желаемых результатов. С огромным количеством энергии и энтузиазма, бурлящими в вас сегодня, вы можете удивить себя - этим заданием или чем-то еще, чем вы решите заняться.

Читайте такжеГороскоп на август-2021 для всех знаков от Влада Росса: Деву ждет космос, а Скорпиона – испытания

Гороскоп на 3 августа: Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит сидеть сложа руки. Нужно использовать энергию дня на реализацию поставленных целей. Новые начинания также будут успешными. В общении с близкими стоит быть максимально тактичными – одно неверное слово может спровоцировать ссору и обиды.

Гороскоп на 3 августа: Стрелец

Информация, полученная от друзей, может помочь вам сосредоточиться на новой цели. У вас может быть много идей по поводу проектов, которыми вы хотите заняться, и сегодня вы можете понять, какой из них имеет наивысший приоритет. Не стоит принимать скоропалительных решений. Прежде чем начинать новый проект нужно взвесить все "за" и "против".

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня 3 августа для всех знаков Зодиака / molbuk.ua

Гороскоп на 3 августа: Козерог

Маленькая деталь может изменить направление деятельности. Новый знакомый или друг из прошлого может сделать заманчивое карьерное предложение. Возможно, хобби станет основным источником дохода. Что бы это ни было, это отличный день для воплощения смелых идей, даже если у вас есть сомнения. Ваши прошлые достижения дают вам преимущество.

Гороскоп на 3 августа: Водолей

Чрезмерная эмоциональность сегодня может заставить Водолеев бурно реагировать на каждую мелочь. Однако необходимо взять себя в руки и составить план действий, который поможет воплотить в жизнь поставленные цели. Возможны бытовые проблемы или осложнения в отношениях. Дело может дойти до разрыва, если вовремя не остановиться.

Гороскоп на 3 августа: Рыбы

Сны и видения могут приходить и уходить сегодня, Рыбы, по мере того, как всплывают бессознательные образы. Некоторые из этих впечатлений могут представлять собой старые травмы и фобии, которые изжили себя и нуждаются в освобождении. Это может отразиться на здоровье. Новые знакомства во вторник могут изменить вашу жизнь.

гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 годуЛетняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году Первые признаки беременности – когда и на что обращать вниманиеПервые признаки беременности – когда и на что обращать внимание Подготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантинаПодготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантина Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 летВещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет День ВДВ в Украине 2021: когда отмечается и как празднуютДень ВДВ в Украине 2021: когда отмечается и как празднуют

Последние новости

00:21

Гороскоп на сегодня 3 августа для всех знаков Зодиака: тревожные сны или новые знакомства

00:03

Во французском зоопарке панда впервые родила детенышей-близнецов Видео

02 августа, понедельник
23:54

Россия пожаловалась на "беспрецедентные ограничения" в США

23:45

Страшный пожар в Запорожье: горит многоквартиный дом, огонь видно с другого берега Видео

23:19

Муж легкоатлетки Тимановской рассказал, почему решился на переезд в Киев

Реклама
23:15

Попросили не курить возле детей: в Днепре группа мужчин избила супружескую пару Видео

23:04

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

22:16

Только предложил встречаться: стали известны подробности о погибшей паре во время урагана во Львове Видео

22:09

В Киеве повязали пьяного маршрутчика, который не хотел "тратить время" на алкотест

21:28

В Турции разбился автобус с российским туристами

21:15

Бросали камни и применяли слезоточивый газ: в Киеве группа подростков поиздевалась над прохожим

20:46

СБУ блокировала пророссийский центр "титушек" одиозного нардепа Кивы Видео

20:32

Ученые поведали, на какие болезни жалуются люди среднего возраста Видео

20:23

Проиграла спор: на Черкасчине утонули муж и жена

20:10

Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт Видео

19:55

Фильм Время 2021 - рецензия и обзор на новый шедевр Найта Шьямалана Видео

19:51

РФ испытывает на жителях ОРДЛО свою новую вакцину - разведка Видео

19:39

Не вернулся с пробежки: в Киеве исчез белорусский активист

19:30

Украинцы не должны требовать больше медалей мнение

19:14

В России из-за лесных пожаров среди бела дня пропал солнечный свет Видео

Реклама
19:02

Столица готовится к наихудшему сценарию по коронавирусу - Рубан Видео

19:00

Бокал вина каждый день: что на самом деле происходит с организмом Видео

18:50

Зеленский заинтриговал украинцев мероприятиями к юбилейному Дню Независмости Украины

18:44

Mamarika родила первенца - трогательное фото из роддома

18:40

Скандал на Олимпиаде: супруг белорусской легкоатлетки сбежал в Киев

18:39

Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим

18:34

Телефонный код Киева: как дозвониться со стационарного и мобильного

18:27

Трех девушек из Тернопольщины продали в сексуальное рабство в Португалию

18:04

Приметы на 3 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:02

Без "постсоветского пространства": Кулеба призвал ЕС считать Украину частью Запада Видео

17:51

"Моя жена": мужчина набросился на женщину в троллейбусе и жутко ее избил Видео

17:42

Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1

17:40

Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки

17:20

Телеканал 1+1 стал лидером телесмотрения по результатам июля

17:12

Жуткая авария на Хмельнитчине: три жертвы, в том числе 3-летний ребенок Видео

17:10

Не медузы и не комары: на украинский курорт налетела новая напасть Видео

17:04

Появились подробности состояния танцора Дорофеевой на следующий день после травмы

16:55

Симптомы Альцгеймера: признаки вождения могут указывать на ранние стадии заболевания Видео

16:50

"Вкусная": Бывшая жена Позитива впечатлила аппетитной фигурой, катаясь на доске

16:31

В Киеве таксист издевался над Украиной и жестоко изрезал ножом американца

Реклама
16:30

У россиянки в руках взорвался батон Видео

16:19

Неожиданные способы использования уксуса в доме и для здоровья Видео

15:44

Киевлян предупреждают о новом локдауне: власти готовят новые спецпропуска и ограничения Видео

15:44

Спинальный хирург назвал шесть неожиданных причин боли в спине Видео

15:43

Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами

15:35

Украина в "логове" Лукашенко: Россия разразилась условием диалога по Донбассу

15:30

Пойдет ли по плану учебный год в Украине под атакой новых штаммов COVID-19 - прогноз Комаровского Видео

15:19

В УАФ определились с главными кандидатами на замену Шевченко во главе сборной Украины

15:17

Задержан сотрудник УГО, чуть не убивший танцора Нади Дорофеевой - появились видео драки Видео

15:04

Самое вкусное абрикосовое варенье на зиму: старинный рецепт Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять