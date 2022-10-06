Гороскоп на октябрь: каких знаков зодиака проблемы практически не затронут

Гороскоп на октябрь-2022 / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Октябрь-2022 года обещает быть насыщенным периодом с различными приятными событиями и опасностями. В этом месяце стоит остерегаться мошенничества, обманов и перегрузок. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Он назвал 4 знака Зодиака, которым можно сильно не переживать в этом месяце, ведь октябрь для них будет достаточно нейтральным.

Рак

В октябре-2022 Ракам захочется побыть какое-то время в своем мире. Они смогут постепенно избавиться от ненужного и прийти к пониманию того, что им действительно необходимо для счастья.

В средине месяца Ракам нужно внимательнее относиться к информации, ведь в этот период усиливается риск обманов и недоразумений. Также могут появиться враги. В такое время лучше не употреблять алкоголь и другие "средства ухода от реальности".

Дома Ракам будет спокойнее. Они даже смогут что-нибудь купить для семьи и дома: кошку или собаку, мебель, цветы. Представители этого знака захотят навести порядок в доме.

Приятные события месяца: поддержка со стороны родственников, приятное времяпрепровождения в кругу семьи, семейные торжества и традиции, кумовство.

Гороскоп на октябрь-2022 / ua.depositphotos.com

Стрелец

В этом месяце для Стрельцов тема партнерства и взаимоотношений выйдет на первый план. В средине октября могут возникнуть недопонимания и недоразумения в отношениях с супругами, близкими и партнерами. Им будет сложнее находить общий язык с людьми.

Действия Стрельцов будут раздражать окружающих. Им не нужно выяснять отношения в состоянии стресса, ведь в порыве гнева могут прозвучать множество претензий, которые только запутают ситуацию. В таком состоянии лучше дождаться, когда внутри все утихнет и появится здравый рассудок.

Близкие и друзья будут поддерживать Стрельцов, что поможет им справиться с трудностями. Представители этого знака могут найти себе новые интересы. Это поможет им отвлечься от грустных мыслей. В такой период у них даже могут появиться планы и надежды на будущее.

Приятные события месяца: будут сбываться мечты и надежды; установятся доверительные отношения с новыми друзьями и единомышленниками; приятная компания, встречи, группы по интересам; налаживание отношений с партнёрами, выяснение непонятных моментов с ними.

Козерог

В этот период Козерогу следует обратить внимание на здоровье. В это время могут проявиться хронические заболевания, которые, будет сложно диагностировать. У них также может наблюдаться рассеянность, невозможность сосредоточиться на важных рабочих и бытовых вопросах, забывчивость.

В рабочем коллективе Козероги могут быть вовлечены в сплетни и интриги. У них есть хороший шанс решить любые сложные проблемы, возникшие в средине месяца.

Приятные события месяца: успех в работе, внедрение новых идей, которые будут поддерживаться начальством, поощрение начальства, решительность в работе.

Рыбы

Октябрь станет не самым удачным месяцем для Рыб. В этот период будут сложности в общении с родственниками. Все будет казаться нестабильным и запутанным.

Во второй половине месяца можно заняться мелким ремонтом, сделать перестановку, купить новую мебель. Отличным решением будет покупка или продажа недвижимости. Однако деньги лучше тратить с осторожностью. Это также отличный период для того, чтобы отдать старые долги.

Приятные события месяца: обновление пространства вокруг Рыб, налаживание отношений с родственниками, увеличение привлекательности для противоположного пола, возможность избавиться от старых долгов.

Ранее Главред рассказывал о том, что можно и нельзя делать в октябре 2022 года.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует: