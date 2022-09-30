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Гороскоп на октябрь 2022: Скорпионов ждет месяц глобальных перемен

30 сентября 2022, 21:59

Второй месяц осени будет трансформационным для представителей знака. У многих Скорпионов может поменяться жизнь, особенно у тех, кто родился 22-28 октября.

Гороскоп
Гороскоп на октябрь 2022 говорит о том, что Скорпионов ждет роскошный месяц / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Скорпионов на октябрь 2022 года. По ее словам, второй месяц осени будет очень трансформационным для представителей знака. У многих может поменяться жизнь, потому что 25 октября будет затмение в знаке Скорпиона. Особенно сильно его почувствуют те, кто родился с 22 по 28 октября.

"Вы почувствуете его сильнее, чем другие Скорпионы, что-то значимое в вашей жизни произойдёт, ваша жизнь может поменяться, случится что-то, чего вы давно давно ждали - брак, рождение ребенка, поступление в университет", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

2 октября Меркурий разворачивается в прямое движение в одиннадцатом доме гороскопа. Это сектор результатов, в первую очередь, за проделанную работу. То есть если вы что-то делали последние три-четыре недели, то сейчас получите результат, в том числе и финансовый.

8 октября планета-управитель Скорпиона Плутон, которая отвечает за трансформацию, также разворачивается в прямое движение. Плутон был ретроградным с 29 апреля и тормозил какие-то дела. Теперь же у Скорпионов начнется прогресс в секторе коммуникаций. В частности, вы можете начать общаться с родственниками, с которыми прервали общение. К вам могут приехать сёстры или братья.

Возможно у Скорпионов появятся новые идеи, вы решите научиться новым техникам или купите себе технические приспособления и станете блогером. Некоторые Скорпионы начнут выступать на публике и, в целом, станут более общительными.

Полнолуние 9 октября высветит вопросы работы. Может смениться руководство или вы поменяете работу. Также полная Луна покажет Скорпионам возможные проблемы со здоровьем.

11 октября Скорпионы наведут порядок в своей жизни и избавятся от всего ненужного.

23 октября Сатурн разворачивается в прямое движение. Пока эта планета была ретроградной, она не давала вам, допустим, переехать или вернуться домой, продать или купить недвижимость. Возможно было охлаждение с кем-то из родственников или вы были в разлуке. Кроме того, после 23 октября финансовая стабильность войдет вашу семью, говорит гороскоп.

С 24 октября Скорпионы почувствуют улучшение самочувствия, поднимется настроение и вы будете прекрасно себя чувствовать. Добавится больше энергии. Кроме того, Скорпионам можно рассчитывать на прибыль.

С 25 октября и по 8 ноября продлится коридор затмений. В этот период нежелательно принимать какие-то судьбоносные решения, потому что считается, что энергетика очень нестабильна.

"Она как цунами. Поднимается звёздная пыль, ум затуманивается, и мы можем ошибаться", - отметила астролог.

С 30 октября что-то новое войдет в жизнь Скорпионов - ребёнок, любимый человек, новая работа или место жительства.

"Что-то должно войти в вашу жизнь обязательно. Возможно это будет идея поменять свою жизнь полностью", - отметила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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