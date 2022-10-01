Гороскоп на октябрь 2022 для Водолеев: депрессия, самокопание и перемены к лучшему

Гороскоп для Водолеев на октябрь 2022 - что принесет второй месяц осени / Фото ua.depositphotos.com, pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Водолеев на октябрь 2022 года.

С воскресенья, 2 октября, начнут решаться финансовые вопросы. Если вы ждали денег, алиментов, выплат или финансовая сделка задерживалась, то эти деньги придут в начале месяца, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

8 октября Плутон - планета трансформации - принесет перемены в жизнь Водолеев и уберет всё ненужное из вашей жизни. Представители знака могут осуществить запланированную ранее поездку. Вы получите документы из архива или отроется тайна. Водолеи, которые болели, выпишутся из больницы, завершится изоляция, вы вернетесь домой. У некоторых начнется период самокопания, не исключен период депрессии, но вы переродитесь как птица Феникс.

В полнолуние 9 октября ждите новость от родственников. Вы как будто увидите людей в новом свете. Некоторые Водолеи поедут куда-то недалеко и ненадолго.

11 октября можно планировать поездку за границу, идти на собеседование, планировать переезд. Состоится знакомство с иностранцем или с человеком другой национальности.

23 октября Сатурн - планета дисциплины и планирования - разворачивается в прямое движение. В течение нескольких месяцев Сатурн тормозил дела Водолеев, давал паузу в отношениях. Также могли возникать препятствия и был страх перед необходимостью действовать. После 23 числа ситуация поменяется. Водолеи смогут наконец-то сделать шаг в направлении того будущего, о котором мечтают. Особенно сильно разворот Сатурна почувствуют те Водолеи, которые родились с 5 по 11 февраля.

25 октября - солнечное затмение в секторе цели и достижений, а 8 ноября - лунное затмение в секторе дома, поддержки, жизненного фундамента.

"Этот цикл затмений идёт по очень важной оси. С 25 октября по 8 ноября актуальными станут вопросы цели в жизни и того, что для вас представляет ценность. В период между двумя затмениями нежелательно принимать важные решения, потому что это как торнадо, цунами когда вселенская энергия поднимается, звёздная пыль закручивается, и мы плохо видим реальное положение вещей. Мы можем принять не то решение, которое нам нужно. Правда, затмения вынуждают нас идти в каком-то направлении и принимать какие-то решения, чтобы повернуть нас в нужную сторону. В этом случае мы плывем по течению", - рассказала астролог.

Смотрите видео - Гороскоп для Водолеев на октябрь 2022 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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