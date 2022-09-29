Гороскоп на октябрь 2022 для Весов: серьезный роман, денежный проект и пополнение в семье

С 25 октября не стоит принимать важных решений - из-за коридора затмений есть риск допустить серьезную ошибку. Поездка может отложиться до середины зимы.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Весов на октябрь 2022 года. Месяц будет щедрым для представителей знака.
2 октября ретроградный Меркурий разворачивается в прямое движение. В жизнь Весов войдет новая энергия, рассказала специалист на своем Youtube-канале. Может найтись потерянная посылка или вещь. С 5 октября уже можно отправляться в дальнее путешествие, на учёбу или работу за границей. Вы можете получить новость от человека, который сейчас находится далеко, как будто в изоляции. Весы, которые были в отъезде, вернутся домой.
8 октября медленна и мощная планета Плутон, которая была ретроградной с 29 апреля, также разворачивается в прямое движение в четвёртом доме гороскопа, который отвечает за место жительства, недвижимость, семью. Если все это время что-то не ладилось с недвижимостью, вы не могли продать или не могли найти подходящий вариант для покупки, то сейчас ситуация изменится. Ждите перемен в семье, возможно к вам временно приедут пожить родственники. Также изменится состав семьи - ждите пополнение.
Полнолуние 9 октября 2022 внесет ясность в отношения с возлюбленным, партнером, клиентом.
"Полнолуние помогает нам увидеть всё в истинном свете. И полная Луна 9 октября будет касаться личных отношений, брака и развода. Может быть вы примете важное решение. В бизнесе - достигнете соглашения или закончите какое-то партнерство", - рассказала астролог.
23 октября Весы воссоединятся с теми людьми, с которыми были в разлуке. Возможно примирение после ссоры. У некоторых начнутся серьезные романтические отношения. Гороскоп советует заниматься вопросами детей, можно планировать беременность. Может появиться работа, которая будет приносить удовольствие.
С 24 октября Весы начнут хорошо выглядеть, привлекать внимание, излучать счастье и гармонию. Ожидается прибыль, доход или подарок, состоится выгодное знакомство с человеком, который предложит работу. Появится клиентура, денежные проекты или работа со стабильной зарплатой.
25 октября будет солнечное затмение и начнётся коридор затмений до лунного затмения 8 ноября. Этот период считается очень турбулентным. Есть риск принять неправильное решение, о котором вы потом пожалеете.
С 29 октября Весы получат второй шанс воспользоваться какой-то возможностью, сменить работу или профессию.
С 30 октября и до 12 января начнутся проблемы и проволочки с делами, которые касаются заграницы и путешествий. Если вы планируете поездку, то она может отложиться до середины зимы.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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