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Гороскоп на октябрь 2022 для Весов: серьезный роман, денежный проект и пополнение в семье

29 сентября 2022, 22:46

С 25 октября не стоит принимать важных решений - из-за коридора затмений есть риск допустить серьезную ошибку. Поездка может отложиться до середины зимы.

Гороскоп
Гороскоп на октябрь 2022 для Весов - что принесет второй месяц осени / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Весов на октябрь 2022 года. Месяц будет щедрым для представителей знака.

2 октября ретроградный Меркурий разворачивается в прямое движение. В жизнь Весов войдет новая энергия, рассказала специалист на своем Youtube-канале. Может найтись потерянная посылка или вещь. С 5 октября уже можно отправляться в дальнее путешествие, на учёбу или работу за границей. Вы можете получить новость от человека, который сейчас находится далеко, как будто в изоляции. Весы, которые были в отъезде, вернутся домой.

8 октября медленна и мощная планета Плутон, которая была ретроградной с 29 апреля, также разворачивается в прямое движение в четвёртом доме гороскопа, который отвечает за место жительства, недвижимость, семью. Если все это время что-то не ладилось с недвижимостью, вы не могли продать или не могли найти подходящий вариант для покупки, то сейчас ситуация изменится. Ждите перемен в семье, возможно к вам временно приедут пожить родственники. Также изменится состав семьи - ждите пополнение.

Полнолуние 9 октября 2022 внесет ясность в отношения с возлюбленным, партнером, клиентом.

"Полнолуние помогает нам увидеть всё в истинном свете. И полная Луна 9 октября будет касаться личных отношений, брака и развода. Может быть вы примете важное решение. В бизнесе - достигнете соглашения или закончите какое-то партнерство", - рассказала астролог.

23 октября Весы воссоединятся с теми людьми, с которыми были в разлуке. Возможно примирение после ссоры. У некоторых начнутся серьезные романтические отношения. Гороскоп советует заниматься вопросами детей, можно планировать беременность. Может появиться работа, которая будет приносить удовольствие.

С 24 октября Весы начнут хорошо выглядеть, привлекать внимание, излучать счастье и гармонию. Ожидается прибыль, доход или подарок, состоится выгодное знакомство с человеком, который предложит работу. Появится клиентура, денежные проекты или работа со стабильной зарплатой.

25 октября будет солнечное затмение и начнётся коридор затмений до лунного затмения 8 ноября. Этот период считается очень турбулентным. Есть риск принять неправильное решение, о котором вы потом пожалеете.

С 29 октября Весы получат второй шанс воспользоваться какой-то возможностью, сменить работу или профессию.

С 30 октября и до 12 января начнутся проблемы и проволочки с делами, которые касаются заграницы и путешествий. Если вы планируете поездку, то она может отложиться до середины зимы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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