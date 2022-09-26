Гороскоп на октябрь 2022 для Тельцов: встреча после разлуки и судьбоносные события

Тельцов ждет судьбоносный месяц, говорит гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на октябрь 2022 года для Тельцов . Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в конце месяца в знаке Тельца состоится затмение, и ощущать его представители знака будут уже с 8 октября. В жизни Тельцов будут происходить значимые, судьбоносные события.

2 октября Меркурий разворачивается в прямое движение в секторе любви. Тельцов, которые были в разлуке, ждет встреча с любимым человеком. Возможно вы познакомитесь с кем-то или ваши отношения перейдут на следующий уровень.

С 8 октября процессы, связанные с заграницей, которые ранее были поставлены на паузу, снова активизируются. Закончится период ожидания. Тельцы, которые находятся в другой стране, смогут вернуться домой.

9 октября - полнолуние, которое внесет ясность в процессы, связанные с работой и дальними землями. Некоторым Тельцам захочется уединения и изоляции.

Возможно, вы будете находиться вдали от людей по собственному желанию, но может быть это будет связано с карантином из-за болезни.

11 октября Тельцы займутся домашними делами, придется что-то чинить, ремонтировать, на работе возникнут вопросы с помощниками. Может быть вы будете возить к ветеринару своего питомца. Также не исключено посещение поликлиники, сдача анализов, визит к стоматологу.

С 23 октября у Тельцов появится четкий план, они начнут двигаться к цели. Это может быть работа, карьера, новый статус. Если вы ждали смены статуса (новую должность, например), то наконец-то это произойдет.

24 октября состоится романтическая встреча, помолвка, знакомство с родителями жениха или невесты. Тельцы могут заключить выгодную сделку или взаимовыгодное партнёрство.

Солнечное затмение 25 октября может принести неожиданные перемены в отношения Тельцов. Внезапно вы можете разорвать романтическую связь или бизнес-партнерство или, наоборот, ваши отношения выйдут на новый уровень. Тельцы могут начать жить вместе, получить предложение руки и сердца. Сильнее других это затмение почувствуют Тельцы, которые родились с 23 по 26 апреля.

С 30 октября Марс, который давал Тельцам энергию, чтобы решать финансовые вопросы, разворачивается в обратное направление до 12 января. Таким образом, финансовая тема становится на паузу на два с половиной месяца, говорит гороскоп. Возможно вы берете отпуск, активность снижается, нужно будет заканчивать какую-то работу, чтобы получить за неё деньги.

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