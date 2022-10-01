Гороскоп на октябрь 2022 для Стрельцов: месяц будет очень прибыльным - когда ждать денег

Стрельцов ждет продвижение в карьере, говорит гороскоп на октябрь 2022 / Фото pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Стрельцов на октябрь 2022 года.

С 2 октября Стрельцов ждет продвижение в карьере. Вы достигните своих целей. Наконец-то получится то, что никак не складывалось в течение последних трех-четырех недель. Появятся новые проекты и предложения, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

8 октября Плутон - планета трансформации - разворачивается в прямое движение в секторе доходов. Если с конца апреля у вас не было работы, тормозилось поступление прибыли, не приходили какие-то деньги или бизнес был закрыт, то ситуация изменится.

"Вы найдёте работу, начнёте стабильно получать деньги, поднимете цену за свои услуги, появятся новые клиенты", - рассказала астролог.

Стрельцам, у которых есть свой бизнес, Плутон принесёт хорошие деньги.

"Так что в принципе октябрь должен быть финансово хорошим месяцем. Но цель Плутона - поменять ваше отношение к деньгам или к собственной самооценке, чтобы вы поняли, что вы умеете зарабатывать, что вы чего-то стоите", - добавила Анжела Перл.

В полнолуние 9 октября ждите новость, касающуюся детей. Возможно вы узнаете о беременности, вас пригласят стать крёстным или вы познакомитесь с девушкой/парнем, у которых есть ребёнок.

Гороскоп говорит о том, что 11 октября состоится поездка с друзьями, вы получите приглашение на встречу, произойдет разговор о вашем будущем.

23 октября Стрельцы продвинутся в делах, которые тормозились с июня и касались транспорта. Найдется человек, который поможет в решении вопроса.

24 октября у Стрельцов может начаться тайный роман или вы займётесь благотворительностью. Ждите деньги, посылку, подарок издалека или от иностранца.

С 25 октября начнется коридор затмений и продлится до 8 ноября. В этот период будет происходить как будто затмение ума. Мы можем принимать неправильные решения, поэтому нежелательно назначать важные встречи.

"Не бойтесь нового. Солнечное затмение означает, что что-то новое войдёт в вашу жизнь. Произойдет запоминающиеся и судьбоносные события, которые меняют нашу жизнь", - сказала астролог.

29 октября у Стрельцов может увеличиться состав семьи, родится ребёнок, появится домашнее животное или к вам приедут пожить родственники.

После 30 октября Стрельцы могут пересмотреть свои романтические отношения, возобновить общение с бывшими. В том, что касается работы, ожидается продление контракта.

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