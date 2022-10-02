Гороскоп на октябрь 2022 для Рыб: к чему готовиться во второй месяц осени

У знака зодиака Рыбы будет финансово хороший месяц, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Рыб на октябрь 2022 года.

2 октября Рыбы могут помириться с теми людьми, с которыми поссорились ранее. Состоится сделка, подписание документов, встреча, которая постоянно откладывалась. Можно будет заключить контракт. В целом, сдвинется с места любое сотрудничество и партнёрство, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

8 октября в жизнь Рыб вернутся друзья, единомышленники из прошлого. Вы можете рассчитывать на помощь. Если вы планировали мероприятие еще с начала лета, но все время что-то мешало его проведению, то теперь получится реализовать планы. У некоторых Рыб поменяются планы на будущее.

Полнолуние 9 октября принесет Рыбам изменения в финансовой ситуации. Если вы получали деньги из какого-то источника, то скорее всего этот поток финансов прекратится. Возможно вам придется кому-то помогать финансово.

11 октября Рыбы получат прибыль от других людей одной суммой. Это могут быть кредитные деньги, инвестиции, помощь от родителей. В целом, октябрь будет неплохим финансовым месяцем для Рыб, говорит гороскоп 2022.

В конце месяцам Рыбам не стоит принимать важные решения. Из-за коридора затмений с 25 октября по 8 ноября есть риск ошибиться.

"Хотя иногда затмения вынуждают нас двигаться в определенном направлении и совершать какие-то поступки. Как правило, это происходит для нашего роста и развития. Лучший совет - это плыть по течению и не сопротивляться затмениям. Вселенная лучше знает, что нам нужно", - отметила специалист.

Смотрите видео - Гороскоп для Рыб на октябрь 2022 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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