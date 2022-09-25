Гороскоп на октябрь 2022 для Раков: большая любовь, прибыль и поездка за границу

С 24 октября в жизни Раков начнется романтический период, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на октябрь 2022 года для Раков. По ее словам, месяц будет очень насыщенным из-за солнечного затмения и коридора затмений, поэтому с 25 октября по 8 ноября не стоит принимать никаких важных решений и не строить планов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2 октября Меркурий разворачивается в прямое движение и будет идти вперёд. У Раков появится возможность встретиться или созвониться с людьми, контакты с которыми откладывались в последнее время.

По словам астролога, покупать транспортные средства, телефоны, компьютеры, бытовую технику можно будет с 5 октября.

8 октября Плутон, который был ретроградным с 29 апреля, разворачивается в прямое движения. Если в течение последних месяцев у вас тормозились отношения с любимым человеком или вы были с ним в разлуке, то в октябре ситуация изменится. Если вы были в ссоре, то теперь сможете примириться, говорит гороскоп. Перемены начнутся не только в романтических отношениях, но и в деловых. Сильнее других разворот Плутона почувствуют те Раки, которые родились с 18 по 20 июля.

9 октября - полнолуние в десятом доме карьеры, достижений, цели, статуса и репутации. Ракам нужно будет сдавать экзамен, отстаивать свои позиции, заявлять о себе, защищать репутацию. Возможно будет проверка на работе.

Может поменяться статус, например, вы выходите на пенсию, заключаете брак или, наоборот, разводитесь. Некоторые Раки могут уволиться с работы или переехать.

11 октября Меркурий меняет знак и входит в четвертый дом гороскопа. Нужно будет заниматься вопросами, связанными с документами, недвижимостью. Не исключена новость от членов семьи или покупка какой-то техники для дома.

С 23 октября Раки вынуждены будут погашать кредитные карты, закрывать кредиты, отдавать долги, наводить порядок в финансовых делах. Появится возможность зарабатывать деньги, ожидается прибыль, доход, помощь родителей, бизнес-партнера или инвестора.

С 24 октября в жизни Раков начнется романтический период. Появится приятное ощущение удовольствия и любви к себе. Раки закрутят роман. Вы будете получать комплименты, подарки, цветы, приглашения на ужин, в кино, театр, на свидание. Ждите хорошую новость от детей.

25 октября - солнечное затмение, которое приведет к вам важного человека. Возможно вы встретите любовь всей своей жизни.

С 29 октября в жизни Раков произойдут события, связанные с заграницей, путешествиями, учёбой. Вы получите второй шанс. До 21 декабря будет шанс уехать за границу. У некоторых представителей знака могут появиться внуки. Возможно вы встретите учителя, который поможет понять смысл жизни.

С 30 октября Раки начнут разбираться в себе и избавляться от всего ненужного. Стоит опасаться травм и болезней. Могут сниться вещие сны или вы раскроете страшную тайну прошлого.

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