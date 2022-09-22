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Гороскоп на октябрь 2022 для Овнов - что принесет второй месяц осени

22 сентября 2022, 04:30

В конце месяца есть риск возникновения непредвиденных и кризисных ситуаций, когда могут срочно понадобиться деньги, предупредил гороскоп 2022.

Гороскоп для Овнов
Гороскоп для Овнов - названы самые удачные дни октября / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на октябрь 2022 года для Овнов. По ее словам, весь месяц будет турбулентным - представители знака будут ощущать приближение затмения.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, после 2 октября у Овнов начнут решаться проблемы, завершатся процессы, которыми вы занимались в последнее время. Если была пауза в работе, то теперь вы возобновите деятельность. Также прояснится ситуация со здоровьем. Например, если вы сдавали анализы, то в октябре будут известные результаты.

С 8 октября Плутон - планета огромной энергии трансформации, которая с 29 апреля была ретроградной - разворачивается в прямое движение. Особенно сильно это почувствуют Овны, которые родились с 16 по 18 апреля.

"Плутон, как огромный, мощный корабль идёт вперёд, и уже не будет никаких преград. Или вы принимаете решения, или за вас их принимают, или обстоятельства так складываются, что вы увидите цель, направление, маяк, в какую сторону вы плывёте или идёте. Если что-то ещё с весны притормаживалось, то сейчас это всё прорвётся", - рассказала специалист.

9 октября 2022 - полнолуние в знаке Овна.

В этот день вы увидите себя как в зеркале и поймете, что нужно изменить.

"Возможно другие люди могут выступить в роли этого зеркала, но внимание будет на вас, и это может быть очень эмоциональный день, особенно у тех Овнов, которые родились с 4 по 10 апреля", - говорит гороскоп на октябрь.

9 октября - хороший день для того, чтобы действительно заявить о себе и показать себя.

Кроме того, в этот день Луна соединится с малой планетой, астероидом, который называется Хирон и обозначает двойку или пару чего-то.

"В это полнолуние Овны могут объявить о помолвке, о втором ребенке. Вы можете поступить в вуз для получения второго образования, переедете на другое место жительства", - рассказала специалист.

11 октября могут начаться переговоры, произойдёт купля/продажа, обмен, состоится знакомство, появится новый клиент.

С 23 октября начнутся сдвиги в процессах, касающихся карьеры, которые тормозились с начала июня. Препятствия, которые мешали, исчезнут.

С 24 октября Овнов ждет прибыль, инвестиции, помощь от государства, хорошая финансовая новость.

С 25 октября по 8 ноября продлится коридор затмений.

"Затмение может скрепить ваши отношения очень сильно и надолго. Но в то же время есть риск возникновения непредвиденных и кризисных ситуаций, когда срочно понадобятся деньги", - предупредила Анжела Перл.

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