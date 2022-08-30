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Гороскоп на сентябрь 2022 для Овнов: что принесет первый месяц осени

30 августа 2022, 05:05

В целом, в финансовом плане месяц будет удачным. Кроме того, до 30 сентября у Овнов произойдут приятные перемены на работе, говорит гороскоп 2022.

Овен, гороскоп
Астролог рассказала, что приготовил для Овнов первый месяц осени / Фото pixaby

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на сентябрь 2022 года для Овнов. По ее словам, в первый месяц осени сразу шесть планет будут ретроградными. Под их влиянием многие процессы будут замедляться, тянуть нас назад, придется возвращаться к прошлому, переделывать или доделывать какие-то дела.

Ретроградными в сентябре будут Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Марс также начнет замедляться, но развернется в ретроградное движение в октябре, рассказала астролог на своем Youtube-канале. Астролог не советует в сентябре начинать новый проект, если вы хотите, чтобы он "выстрелил" или быстро принес деньги.

6 сентября Венера принесет Овнам доходы, прибыль. В целом, в финансовом плане месяц будет удачным. Кроме того, до 30 сентября у представителей знака произойдут приятные перемены на работе. Возможно работа станет более комфортной или вы отправитесь в отпуск. Будут легко решаться вопросы, кто-то предложит Овнам помощь.

Если у Овнов были проблемы со здоровьем, то может наступить неожиданное выздоровление. У некоторых представителей знака начнется служебный роман.

Полнолуние 10 сентября всколыхнет в жизни Овнов ситуацию из прошлого, откроется тайна, найдутся потерянные документы. Кроме того, полнолуние - это всегда завершение. Овны поставят точку, освободятся, очистятся. В этот день хорошо провести ревизию, навести порядок, выбросить ненужные вещи. Может присниться вещий сон или вы получите знак Вселенной, отметила астролог.

С 10 сентября и по 2 октября - ретроградный Меркурий в доме отношений Овнов.

"Эта тема отношений, начиная с 10 сентября и до конца месяца, будет самой важной. В целом, это тема всего сентября. На первый план выйдут отношения с мужем, женой, организацией, с клиентом или это может даже судебное разбирательство с кем-то", - рассказала Анжела Перл.

Некоторых Овнов ждет возвращение к бывшей жене, девушке, мужу, возвращение бывшего партнера.

Особенно сильно ретроградный Меркурий почувствуют те Овны, которые родились с 20 по 30 марта. Во время ретро Меркурия завершится то, что началось уже давно. В этот период нежелательно подписывать документы, делать дорогие покупки, ложиться на операцию.

24 сентября Солнце оживит сферу сделок, контрактов, отношений с другими людьми и организациями. Если у вас срывалась встреча, то после 10 сентября может быть вторая попытка.

Новолуние 25 сентября может быть значимым в плане отношений, любви, партнерства и бизнеса. С 30 сентября ждите новых знакомств и романов. Овны, которые уже состоят в отношениях, могут получить предложение руки и сердца. Вы можете решить съехаться и жить вместе. Начнется период любви, гармонии, в делах - период договоренностей.

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