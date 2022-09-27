Гороскоп на октябрь 2022 для Львов: астролог назвала дни, когда придут деньги и хорошие новости

Астролог назвала самые прибыльные дни для Львов в октябре / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на октябрь 2022 года для Львов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2 октября Меркурий разворачивается в прямое движение и начинает набирать скорость в секторе денег. Если вы ждали какую-то сумму, то наконец-то вы ее получите. Если искали работу, то вы ее найдете. В целом, ожидается финансовая новость, подарок, прибыль.

8 октября Плутон, который был ретроградным с 29 апреля, также развернется в прямое движение. Это планета трансформации, у Львов она идет по сектору работы, а это значит, что вы будете менять структуру работы, техники, которыми вы работаете, организацию, коллектив.

Также Львы займутся своим здоровьем, поменяют образ жизни, пересмотрят режим питания, откажутся от вредных привычек.

9 октября - полнолуние, которое принесет Львам поездку, путешествие за границу или связь с кем-то, кто живёт в другой стране.

11 октября Меркурий меняет знак и входит в сектор общения. Львы будут больше общаться с людьми, могут поехать недалеко и ненадолго. Ждите новостей от родственников.

23 октября Сатурн в седьмом доме отношений с другими людьми завершает ретроградное движение и даёт "зелёный свет" на подписание договоров, совершение сделок. Состоится встреча, которая могла откладываться еще с начала июля. Лучше планировать и делать все постепенно, советует гороскоп. Может разрешиться вопрос, касающийся развода.

24 октября начнут решаться дела по недвижимости, переезду. Возможно приедут гости, вас ждет домашний праздник, покупка чего-то нового для дома. У некоторых Львов состоится знакомство с новым человеком. Возможно изменение состава семьи. Также Львы получат хорошие новости, касающиеся вашего родного края.

С 25 октября по 8 ноября нежелательно заниматься серьезными делами и принимать важные решения, потому что в этот период будет происходить коридор затмений, поэтому энергия будет турбулентной.

29 октября ждите прибыль. В это время хорошо планировать беременность.

С 30 октября Марс останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 12 декабря. Будет меньше общения с друзьями, не исключено временное прекращение работы со своей командой. Будут меняться планы на будущее. Возможно вы откажитесь от поездки.

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