Гороскоп на октябрь 2022 для Козерогов: названы самые опасные и турбулентные даты месяца

Чего ждать Козерогам во второй месяц осени - гороскоп на октябрь 2022 / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Козерогов на октябрь 2022 года.

2 октября Меркурий разворачивается в прямое движение в девятом доме гороскопа. Это сектор, который касается дальних земель, иностранцев, глобальных проектов. Если у вас что-то тормозилось в последний месяц, то после разворота Меркурия ситуация изменится, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

8 октября планета трансформации Плутон также развернется в прямое движение. Ретроградным Плутон был с 29 апреля. Возможно у Козерогов не получалось продвинуться в жизни или вы не могли выбрать цель, принять решение, вам мешали сдерживающие обстоятельства. Сейчас дела сдвинутся с мертвой точки, говорит гороскоп. Особенно сильно влияние Плутона почувствуют Козероги, которые родились с 16 по 21 января. Поменяется статус, отношение к себе, ваша внешность, имидж и даже имя.

Полнолуние 9 октября принесет перемены в семью Козерогов. Кто-то из членов семьи может съехать и начать жить отдельно. Завершится ремонт, состоится сделка по недвижимости. Это полнолуние поможет принять решение о переезде.

11 октября Меркурий меняет знак и входит в сектор работы, карьеры, цели и достижений. Вы получите новость, касающуюся босса или чего-то связанного с вашей работой. Появится новая работа или цель. Некоторые Козероги решат сменить профессию, получить лицензию или улучшить свои навыки.

23 октября Сатурн разворачивается в прямое движение. Это уже третья планета, которая поменяет направление в октябре 2022.

"Чем медленнее Планета, тем она мощнее. Сатурн - это грузовик, он разворачивается медленно, достаточно осторожно и очень на влияет на нас. Сатурн был ретроградным с начала лета во втором доме денег. Так что если с июня что-то было с деньгами, нужно было экономить или были какие-то финансовые обязательства, на которые уходили деньги, то теперь ситуация изменится", - рассказала астролог.

24 октября у Козерогов появится больше энергии. Вы как будто увидите "свет в конце тоннеля" и поймете, как достигнуть своей мечты. Ждите помощи от друзей, говорит гороскоп.

25 октября будет солнечное затмение и начнётся коридор затмений до 8 ноября. Эти две недели называются коридором затмений и будут неблагоприятными для принятия решений, потому что энергетика космоса будет хаотичной и нестабильной.

"Мы не видим всей картины мира, поэтому не принимайте никаких жизненно важных решений", - посоветовала астролог.

Смотрите видео - Гороскоп для Козерогов на октябрь 2022 от Анжелы Перл:

Вам также будет интересно: