Гороскоп на октябрь 2022 для Козерогов: названы самые опасные и турбулентные даты месяца

В октябре сразу три планеты будут менять направление, что существенно повлияет на жизнь Козерогов. Кроме того, начнется коридор затмений, говорит гороскоп.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Козерогов на октябрь 2022 года.
2 октября Меркурий разворачивается в прямое движение в девятом доме гороскопа. Это сектор, который касается дальних земель, иностранцев, глобальных проектов. Если у вас что-то тормозилось в последний месяц, то после разворота Меркурия ситуация изменится, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
8 октября планета трансформации Плутон также развернется в прямое движение. Ретроградным Плутон был с 29 апреля. Возможно у Козерогов не получалось продвинуться в жизни или вы не могли выбрать цель, принять решение, вам мешали сдерживающие обстоятельства. Сейчас дела сдвинутся с мертвой точки, говорит гороскоп. Особенно сильно влияние Плутона почувствуют Козероги, которые родились с 16 по 21 января. Поменяется статус, отношение к себе, ваша внешность, имидж и даже имя.
Полнолуние 9 октября принесет перемены в семью Козерогов. Кто-то из членов семьи может съехать и начать жить отдельно. Завершится ремонт, состоится сделка по недвижимости. Это полнолуние поможет принять решение о переезде.
11 октября Меркурий меняет знак и входит в сектор работы, карьеры, цели и достижений. Вы получите новость, касающуюся босса или чего-то связанного с вашей работой. Появится новая работа или цель. Некоторые Козероги решат сменить профессию, получить лицензию или улучшить свои навыки.
23 октября Сатурн разворачивается в прямое движение. Это уже третья планета, которая поменяет направление в октябре 2022.
"Чем медленнее Планета, тем она мощнее. Сатурн - это грузовик, он разворачивается медленно, достаточно осторожно и очень на влияет на нас. Сатурн был ретроградным с начала лета во втором доме денег. Так что если с июня что-то было с деньгами, нужно было экономить или были какие-то финансовые обязательства, на которые уходили деньги, то теперь ситуация изменится", - рассказала астролог.
24 октября у Козерогов появится больше энергии. Вы как будто увидите "свет в конце тоннеля" и поймете, как достигнуть своей мечты. Ждите помощи от друзей, говорит гороскоп.
25 октября будет солнечное затмение и начнётся коридор затмений до 8 ноября. Эти две недели называются коридором затмений и будут неблагоприятными для принятия решений, потому что энергетика космоса будет хаотичной и нестабильной.
"Мы не видим всей картины мира, поэтому не принимайте никаких жизненно важных решений", - посоветовала астролог.
Смотрите видео - Гороскоп для Козерогов на октябрь 2022 от Анжелы Перл:
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