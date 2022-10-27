Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов: что принесет последний месяц осени в любви, карьере, финансах

Тельцов ждет значимый месяц, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, последний месяц осени начнется с лунного затмения 8 ноября в знаке Тельца. Особенно сильно его почувствуют те представители знака, которые родились с 4 по 10 мая. У вас могут резко могут поменяться планы, причем все изменится даже в лучшую сторону, чем вы надеялись. Перемены будут касаться работы, карьеры, брака, развода. Не исключено, что они произойдут даже не в вашей жизни, а в жизни мужа, отца или другого близкого мужчины.

Тельцам не стоит сопротивляться переменам, советует астролог. Также Анжела Перл уточнила, что крутой поворот может произойти не только в сам день затмения 8 ноября, но и через неделю или несколько месяцев.

17 ноября Тельцы получат прибыль. Это могут быть деньги партнера, деньги от государства, возврат налогов, наследство.

18 ноября можно заключать сделки и подписывать договор.

23 ноября будет решаться очень важный и серьезный финансовый вопрос. Также это удачное время для зачатия, если вы хотите завести ребенка. Тельцы могут захотеть изменить свою внешность, например, похудеть или сделать операцию. Хорошее время для того, чтобы избавляться от зависимостей и вредных привычек.

Некоторые представители знака будут испытывать сильные эмоции, связанные с романтическими отношениями и сексуальным притяжением. Возможно 23 ноября у вас начнутся новые интимные отношения.

Кроме того, в этот же день Юпитер - планета удачи и везения - разворачивается в прямое движение в 11 доме друзей, мечты и планов на будущее. Тельцы могут стать членом какого-то сообщества, клуба по интересам, появится новый круг общения и новые интересы.

Финансовый гороскоп для Тельцов на ноябрь 2022

Представителям знака придется прилагать усилия в финансовой сфере. Вам нужно будет закрыть прошлые долги, что-то достроить, доделать, продать. Вы не сможете начать ничего нового, пока не завершите старые дела, говорит гороскоп.

Можно продавать, избавляться от чего-то, что вам уже не нужно, например, от недвижимости.

Некоторые Тельцы уволятся с работы, исчезнет какой-то источник дохода. Не стоит бояться перемен. Вместо того, что уходит, появится новое начинание, работа, бизнес, новые клиенты и новый доход.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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