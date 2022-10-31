Гороскоп на ноябрь 2022 для Стрельцов: названы самые удачные и прибыльные дни

Гороскоп на ноябрь - что принесет Стрельцам последний месяц осени / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первая неделя месяца будет немного хаотичной, тревожной и напряженной из-за коридора затмений, который начался 25 октября. Чего каждому из знаков зодиака ждать в этот период, читайте в материале: Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: кому из знаков зодиака не повезет больше всего.

8 ноября 2022 - лунное затмение в секторе работы и ежедневной рутины. Луна будет соединяться с Ураном - планетой неожиданностей, перемен, резких и непредсказуемых событий. Произойдет что-то, чего вы точно не ожидали. Не исключено, что будут перемены в финансовом положении.

Кроме того, родственникам может понадобиться ваша финансовая помощь, вам придется овладеть новыми навыками для работы или полностью переучиться. Не исключено, что состоится командировка.

Если у Стрельцов возникнут проблемы со здоровьем, астролог советует обязательно обратиться к врачу.

Специалист предупредила, что не всегда мы чувствуем затмение именно в день затмения. Кто-то может почувствовать его неделю или месяц спустя.

С 17 ноября у Стрельцов появится больше энергии и сил, вы как будто расправляете крылья.

"И у вас всё начинает складываться. Если последние несколько месяцев что-то не получалось и чем-то вы были недовольны или что-то стопорило, то, начиная с 17 ноября, все пойдет на лад. Кроме того, Стрельцы будут хорошо выглядеть и привлекать к себе внимание. Это удачный период для новых знакомств и общения. Также Венера принесет Стрельцам деньги", - говорит гороскоп.

18 ноября может состояться поездка и полезное знакомство, подписание договора, переговоры, важный звонок.

С новолунием 23 числа у Стрельцов, которые родились в ноябре, начнется новая глава в жизни и появится свежая энергия.

30 ноября Стрельцов ждет переподписание контракта или договора. Это удачный период для возвращения к какому-то разговору, заключению перемирия, воссоединению с кем-то. Также может состояться встреча со старыми друзьями, которых вы давно не видели.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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