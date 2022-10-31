Гороскоп на ноябрь 2022 для Рыб: конфликт, новый статус и подарок судьбы

Глобально изменится финансовая ситуация, говорит гороскоп для Рыб / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, ноябрь - энергетически и эмоционально важный месяц, потому что будет лунное затмение 8 ноября и закончится коридор затмения. Чего каждому из знаков зодиака ждать в этот период, читайте в материале: Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: кому из знаков зодиака не повезет больше всего.

По словам специалиста, необязательно, что вы почувствуете затмение именно 8 ноября, потому что оно может проявляться на неделю раньше или неделю-две позже. Даже месяц спустя вы можете почувствовать его действие.

У Рыб лунное затмение произойдет в третьем доме гороскопа - это сектор общения и коммуникаций.

"И здесь может поменяться ваше окружение. Кто-то может уйти. Вы можете перестать с кем-то общаться, придет новый человек. Лунное затмение заканчивает что-то. Так что вы можете поставить точку. Может быть, потому что переедете или ваши соседи выедут, и вы с ними больше не будете общаться", - рассказала Перл.

Некоторые Рыбы займутся обучением, пойдут на курсы и появится новый круг общения.

Кроме того, Рыбам стоит ждать неожиданных перемен. Вы можете принимать непредсказуемые и резкие решения, например, о переезде или смене работы. Есть риск попасть в больницу.

По словам специалиста, глобально изменится финансовая ситуация. В частности, перемены коснутся источника дохода.

17 ноября у Рыб появится повод для гордости, произойдут положительные сдвиги в работе и карьере.

18 ноября Рыбы получат информацию, которая может поменять их статус.

"Как будто какая-то возможность открывается, но вам нужно это решение принять, нужно сделать этот шаг. Я думаю, вы его сделаете. Мол, да, я иду учиться на эту специальность или я выхожу замуж, или женюсь, или, например, это будет беременность, рождение ребенка, счастливый развод, новое место жительства, новая работа", - рассказала астролог.

23 ноября Юпитер принесет Рыбам подарок судьбы. Особенно это коснется тех представителей знака, которые родились 19-22 марта.

В конце месяца изменится ситуация в семье, возможно вам придется помогать родителям. В целом, в течение ноября к вам могут приехать родственники. Стоит опасаться конфликтов в семье.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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