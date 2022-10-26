Гороскоп на ноябрь 2022 для Овнов: потеря дохода, смена планов и путешествие

Овнов ждут счастливые времена, но есть одно старое дело, которое, как якорь, тянет вас назад. Стоит завершить его, чтобы исполнились мечты, советует гороскоп.
Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Овнов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, ноябрь начинается с лунного затмения 8 ноября. Кроме того, в этот день заканчивается коридор затмений, который начался 25 октября. Фокус будет на финансовой сфере. У Овнов поменяется источник доходов, работа, будут изменения в бизнесе. Например, вы будете закрывать свое дело или продавать недвижимость или другие ценные вещи, потому что лунное затмение часто ставит последнюю точку.
Овнам стоит больше заботиться о себе, о своем питании и образе жизни, советует гороскоп. Также лунное затмение может поменять ваши планы, причем перемены могут произойти не сразу, а даже через месяц. Стоит быть готовыми к тому, что неожиданно вас отрежут от каких-то ресурсов или финансовых потоков.
17 ноября ждите сдвигов в судебных и юридических делах, вы получите выплату алиментов или других денег через суд. Также продвинутся процессы, связанные с другими странами. Может быть у вас начнутся романтические отношения с человеком, который живет далеко.
18 ноября будет много контактов, нужно будет говорить, писать, выступать, публиковать, преподавать.
23 ноября Солнце входит в девятый дом гороскопа и добавляет Овнам энергии и удачи. Вы поедете куда-то далеко, отправитесь в путешествие либо начнёте путь поиска себя и смысла жизни. У Овнов будет шанс устроиться на работу в международную компанию, появятся клиенты из другой страны.
С 23 ноября Овнам стоит расчистить путь для своего будущего, избавиться от всего ненужного, так как совсем скоро у вас начнутся лучшие времена, говорит гороскоп. Астролог советует доделать все старые дела, потому что ветер уже дует в нужном направлении, но что-то незавершенное, как якорь, тянет вас назад.
"Может быть одно дело, которое вас держит, и нужно, чтобы это закончилось, но ретроградный Марс затормозит процесс до 12 января. Придётся ещё прикладывать усилия, но при этом у вас уже есть планы на будущее. Чтобы все у вас получилось, сфокусируйтесь на позитиве и своей мечте", - посоветовала специалист.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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