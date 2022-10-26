Гороскоп на ноябрь 2022 для Овнов: потеря дохода, смена планов и путешествие

Гороскоп на ноябрь 2022 для Овнов - что принесет последний месяц осени / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, ноябрь начинается с лунного затмения 8 ноября. Кроме того, в этот день заканчивается коридор затмений, который начался 25 октября. Фокус будет на финансовой сфере. У Овнов поменяется источник доходов, работа, будут изменения в бизнесе. Например, вы будете закрывать свое дело или продавать недвижимость или другие ценные вещи, потому что лунное затмение часто ставит последнюю точку.

Овнам стоит больше заботиться о себе, о своем питании и образе жизни, советует гороскоп. Также лунное затмение может поменять ваши планы, причем перемены могут произойти не сразу, а даже через месяц. Стоит быть готовыми к тому, что неожиданно вас отрежут от каких-то ресурсов или финансовых потоков.

17 ноября ждите сдвигов в судебных и юридических делах, вы получите выплату алиментов или других денег через суд. Также продвинутся процессы, связанные с другими странами. Может быть у вас начнутся романтические отношения с человеком, который живет далеко.

18 ноября будет много контактов, нужно будет говорить, писать, выступать, публиковать, преподавать.

23 ноября Солнце входит в девятый дом гороскопа и добавляет Овнам энергии и удачи. Вы поедете куда-то далеко, отправитесь в путешествие либо начнёте путь поиска себя и смысла жизни. У Овнов будет шанс устроиться на работу в международную компанию, появятся клиенты из другой страны.

С 23 ноября Овнам стоит расчистить путь для своего будущего, избавиться от всего ненужного, так как совсем скоро у вас начнутся лучшие времена, говорит гороскоп. Астролог советует доделать все старые дела, потому что ветер уже дует в нужном направлении, но что-то незавершенное, как якорь, тянет вас назад.

"Может быть одно дело, которое вас держит, и нужно, чтобы это закончилось, но ретроградный Марс затормозит процесс до 12 января. Придётся ещё прикладывать усилия, но при этом у вас уже есть планы на будущее. Чтобы все у вас получилось, сфокусируйтесь на позитиве и своей мечте", - посоветовала специалист.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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