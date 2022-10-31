Гороскоп на ноябрь 2022 для Козерогов: что принесет последний месяц осени

Гороскоп на ноябрь - что принесет Козерогам последний месяц осени / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первая неделя месяца будет довольно турбулентной из-за коридора затмений, который начался 25 октября и закончится лунным затмением 8 ноября.

Чего каждому из знаков зодиака ждать в этот период, читайте в материале: Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: кому из знаков зодиака не повезет больше всего.

8 ноября 2022 - лунное затмение, которое многие Козероги почувствуют не обязательно в этот день, но даже через неделю или месяц спустя.

Что будет происходить в жизни Козерогов:

новость, касающаяся детей или беременности;

неожиданный поворот событий в романтических отношениях - резкий разрыв или любовь с первого взгляда;

развлечения, удовольствия, творчество, участие в соревнованиях;

повысится самооценка;

могут резко поменяться приоритеты, какое-то событие может вам показать, что для вас ценно на самом деле в жизни, а что не имеет значения;

вы примете важное решение, связанное с источником дохода.

17 ноября у Козерогов могут начаться тайные отношения. Некоторым захочется отправиться в тихое место и побыть в одиночестве.

Представители знака получат новость, информацию. Вы будете вдали от коллектива, например, будете работать дистанционно или в коллективе, который находится в изолированных местах, например, в больнице, в тюрьме, на корабле.

"Может быть, вы подаете документы на работу в каком-то таком месте? Скорее всего, вы получите эту работу. Может быть, вы только вдвоем с кем-то или в одиночестве захотите провести время, поедете на дачу, в санаторий или ляжете в больницу на обследование", - говорит гороскоп.

С 23 ноября Козерогам придется приложить силы для того, чтобы закончить что-то, выбросить и освободиться от чего-то в своей жизни. Представители знака займутся самопознанием, заглянут внутрь себя. Наступит период духовного роста.

30 ноября Козероги могут заняться поиском новой работы. Представители знака сфокусируются на своей цели в жизни. Также стоит задуматься над режимом своей жизни, стать более активными, заняться спортом, сдать анализы и позаботиться о своем здоровьем.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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