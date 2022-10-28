Гороскоп на ноябрь 2022 для Близнецов: неожиданные перемены и большой прорыв

Гороскоп на ноябрь для Близнецов - работа, финансы, любовь / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Близнецов на ноябрь 2022 года.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начинается лунным затмением 8 ноября, и это затмение будет в 12 доме гороскопа Близнецов - это сектор завершения, избавления от чего-то.

"И это затмение будет особенное, потому что Луна соединяется с Ураном - планетой, неожиданных поворотов, событий, резких перемен. Вы можете резко принять решение переехать, освободиться от долгов, обязательств", - объяснила специалист.

Кроме того, Близнецы могут волшебным образом выздороветь, если у них есть проблемы со здоровьем. Может проиграться ситуация и в сфере финансов. В целом, Близнецам нужно обратить внимание на себя, на то, что им нужно.

В это затмение может произойти то, во что вы верите, поэтому очень важно позитивно мыслить.

Затмение действует в течение трех месяцев, поэтому перемены могут прийти в вашу жизнь не именно 8 ноября, а через неделю или даже месяц.

17 ноября произойдет важное событие в сфере отношений, причем как деловых, так и романтических. Будет заключена договоренность, стороны прийдут к взаимопониманию.

18 ноября Близнецы могут получить предложение руки и сердца, состоится помолвка, совместная поездка, знакомство с новой компанией друзей.

23 ноября - важное знакомство, переговоры, сделка. Близнецы достигнут успеха в карьере. Вы может пойти на новую работу или получить повышение. Представители знака получат то, чего они давно хотели. Если в ваших семейных отношениях не все гладко, то будет шанс мирно разойтись, разделить имущество.

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