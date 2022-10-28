Гороскоп на ноябрь 2022 для Близнецов: неожиданные перемены и большой прорыв

В начале ноября в жизни Близнецов может произойти то, во что они верят, поэтому очень важно позитивно мыслить, советует гороскоп на последний месяц осени.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Близнецов на ноябрь 2022 года.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начинается лунным затмением 8 ноября, и это затмение будет в 12 доме гороскопа Близнецов - это сектор завершения, избавления от чего-то.
"И это затмение будет особенное, потому что Луна соединяется с Ураном - планетой, неожиданных поворотов, событий, резких перемен. Вы можете резко принять решение переехать, освободиться от долгов, обязательств", - объяснила специалист.
Кроме того, Близнецы могут волшебным образом выздороветь, если у них есть проблемы со здоровьем. Может проиграться ситуация и в сфере финансов. В целом, Близнецам нужно обратить внимание на себя, на то, что им нужно.
В это затмение может произойти то, во что вы верите, поэтому очень важно позитивно мыслить.
Затмение действует в течение трех месяцев, поэтому перемены могут прийти в вашу жизнь не именно 8 ноября, а через неделю или даже месяц.
17 ноября произойдет важное событие в сфере отношений, причем как деловых, так и романтических. Будет заключена договоренность, стороны прийдут к взаимопониманию.
18 ноября Близнецы могут получить предложение руки и сердца, состоится помолвка, совместная поездка, знакомство с новой компанией друзей.
23 ноября - важное знакомство, переговоры, сделка. Близнецы достигнут успеха в карьере. Вы может пойти на новую работу или получить повышение. Представители знака получат то, чего они давно хотели. Если в ваших семейных отношениях не все гладко, то будет шанс мирно разойтись, разделить имущество.
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