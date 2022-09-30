Гороскоп на октябрь 2022 для Близнецов - когда ждать прибыль, хорошую новость и успех

Гороскоп на октябрь для Близнецов - работа, финансы, любовь / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Близнецов на октябрь 2022 года.

2 октября планета-управитель Близнецов Меркурий разворачивается в прямое движение в секторе, который связан с недвижимостью и с местом жительства.

"Если у вас запланирована сделка, подписание договора на аренду или покупка-продажа недвижимости, то все сложится после 2 октября. Если вы покупаете недвижимость, то желательно подождать до 5-6 октября и потом уже подписывать документы на покупку. Может состояться переезд или, наоборот, вы вернётесь домой. К вам могут приехать родственники или вы поедете к ним в гости", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

С 8 октября начнется прогресс в сфере финансов. Если у вас что-то не получалось или вы ожидали какую-то сумму, которая не приходила, то во второй месяц осени дело сдвинется с мертвой точки. Деньги придут после 8 октября. Астролог не советует брать кредиты, потому что выплачивать их будет сложно.

9 октября - полнолуние в одиннадцатом доме. Ждите приглашения в гости, на день рождения, свадьбу. Некоторые Близнецы начнут работать онлайн. К представителям знака придет понимание, в каком направлении они хотят двигаться и какие шаги для этого нужно предпринять.

11 октября ждите весточку от любимого человека или хорошую новость от детей. У Близнецов начнется активная социальная жизнь.

С 23 октября Сатурн даст "зеленый цвет" для поездок, отпуска и путешествий. Если у вас есть какие-то дела, связанные с заграницей, то вы уже можете подавать документы. Можно планировать встречу или свадьбу, особенно если ваша вторая половинка из другой страны.

24 октября у Близнецов появится новая работа, бизнес или проект. Изменится начальство.

"Возможно вам новую должность предложат или у вас новая идея появится, чем заниматься", - отметила Перл.

Также Близнецы будут заниматься проблемами здоровья после солнечного затмения 25 октября. Вы будете больше заботиться о своем здоровье, начнёте по-другому питаться, заниматься спортом, бросите курить, пить кофе или алкоголь или поменяете режим.

29 октября у Близнецов есть шанс получить должность или работу. У вас изменится статус. Причем повторится ситуация, которая уже происходила ранее.

"Может быть вы решите всё-таки выйти замуж за мужчину, который уже делал предложение или это будет ещё одна попытка забеременеть, которая в этот раз увенчается успехом", - свидетельствует гороскоп на октябрь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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