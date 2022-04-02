Гороскоп на неделю 4-10 апреля: Тельцам – обман, Девам – заработок, Весам – давние секреты

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Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака расскажет, кому нужно с осторожностью относиться к деньгам и избегать расточительства, а кому искать компромиссы в общении с родственниками.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга посчастливится укрепить финансовое положение, а кто сможет встретить любовь всей жизни.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овны будут переполнены жизненной энергией. От вас буквально будет исходить позитивная сила, которая будет привлекать в жизнь новых людей. Однако вам нужно больше времени уделать своим близким людям. В отношениях с партнером полное взаимопонимание, разговор по душам поможет разогнать тучи и почувствовать себя комфортнее. Ваша вторая половинка поможет вам принять важные решения о карьере. Здоровье будет в порядке на этой неделе, и не подведет.

Гороскоп на неделю – Телец

Если предыдущий период был для Тельцов не самым легким, то на этой неделе ситуация начнет постепенно меняться в лучшую сторону. Вы сможете решить давнюю проблему, а энергии хватит, чтобы расправиться даже с самыми сложными задачами. В семейной жизни не все так просто вы можете поймать партнера на лжи, которая пошатнет доверие.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Удачная неделя для Близнецов. Вы с легкостью заводите новые знакомства, а ваше обаяние может очаровать любого. Во второй половине недели ваша гордыня заставит вас потерять что-то действительно ценное для вас. Не исключены солидные денежные поступления, в том числе из неожижанных источников. Также в этом периоде увеличивается вероятность простудных заболеваний.

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Гороскоп на неделю – Рак

Для Раков наступает светлая полоса. Вы сможете разобраться с многими недавние трудности. Это поможет приобрести уверенность в собственных силах. Необходимо быть начеку, чтобы не упустить хорошие возможности. Ваша личная жизнь будет процветать на этой неделе, возможно, вы встретите человека своей мечты. Ваше здоровье потребует внимания, так как вы можете страдать от расстройства желудка.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львам нужно с осторожностью относиться к решению финансовых вопросов. Вы сможете достичь целей, которые поставили перед собой. Не забывайте благодарить вселенную за каждый приятный момент, и это откроет перед вами новые перспективы. В общении с близкими людьми не стоит быть категоричными. Ваше неосторожное слово может их ранить.

Гороскоп на неделю – Дева

Девы полны решимости и энтузиазма на этой неделе. Вы принимаете решения быстро и достигаете максимальных результатов. Вероятны новые источники заработка, которые укрепят ваше материальное положение. Не исключено, что на ваши плечи ляжет груз бытовых проблем. Ваш партнер даст вам шанс улучшить ваши отношения. А здоровье вас не подведет.

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Гороскоп на неделю – Весы

Все ваши семейные проблемы разрешатся на этой неделе. Порадуют также и профессиональные успехи. Вы сможете воспользоваться полученным ранее опытом, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. В средине недели возможны неприятные известия, которые могут выбить вас из колеи. Несколько секретов, которые вы скрывали, доставят вам неприятности на этой неделе, так что будьте осторожны.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионов ждет спокойствие. У вас появятся новые идеи, которые необходимо хорошенько обдумать, прежде чем браться за их воплощение. Луна окажет влияние на ваш зодиак, вызывая небольшое раздражение во второй половине недели. Будьте осторожны с тратами, ваша расточительность может больно ударить по бюджету. В личной жизни звезды сулят гармонию и взаимопонимание со своей второй половинкой.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Честность в отношениях с деловыми партнерами поможет повысить ваш авторитет. Любое важное решение потребует от вас взвешенного подхода. Подумайте о последствиях. Во второй половине недели приятная беседа с друзьями поможет вам восстановить запасы жизненной энергии и отвлечься о самоедства. Ваша любовная жизнь пойдет не так, как вы ожидали. На этой неделе вам придется более осознанно относиться к своим чувствам.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Эта неделя пройдет для Козерогов относительно спокойно. Вас может ждать признание за труды. Вы также найдете ответы на свои духовные дилеммы. Во второй половине недели вы будете чувствовать себя немного запутанным и оторванным от жизни. Вы будете злиться, так как вам придется выполнять задания быстро. На этой неделе постарайтесь не быть слишком строгим к себе. Ваш партнер даст вам шанс улучшить себя.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой недели Водолеи будут стремиться помочь окружающим. Ваш опыт и знания могут стать полезными. Ваши поступки заставят окружающих вас зауважать. Тот, кому вы очень доверяете, может манипулировать вами. Избегайте влияния на этой неделе, и вы примете наилучшее возможное решение. В отношения с партнером возможно некоторое охлаждение. Пришло время для откровенного разговора.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбы будут полны энергии и энтузиазма. Ваше новаторское мышление подтолкнет вас к дальнейшим исследованиям, позволяя найти новые решения старых трудностей. В отношениях с близкими людьми возможны разногласия. Необходимо найти компромисс в спорных вопросах. Прежде чем говорить что-либо своему партнеру в гневе, убедитесь, что вы знаете реальные факты.

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