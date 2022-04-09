Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности

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Гороскоп на неделю расскажет, кому из представителей зодиакального круга стоит сделать первый шаг в направлении своей мечты, а кому будет сложно избежать конфликтов.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из знаков повезет в личной жизни, а кто может рассчитывать на удачу в деньгах.

Гороскоп на неделю – Овен

У вас может быть видение того, как именно вы хотите, чтобы все шло, и даже то, как вы ожидаете, что к этому отнесутся другие, но разумно подготовиться к неожиданным поворотам — в основном в виде других людей и их чувств. Если вы сможете замедлить свое движение, чтобы добраться до финиша, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы приблизиться к своим амбициям и другим людям более эффективными способами. Сохраняйте свою энергию.

Гороскоп на неделю – Телец

Иногда конфликт неизбежен. На этой неделе вы можете зациклиться на том, что причиняет вам боль, или вернуться к проблемам прошлого. Как говорится, "прощение — это отказ от всякой надежды на лучшее прошлое". Вам не нужно ничего исправлять на этой неделе. Вместо этого старайтесь управлять своим психическим здоровьем, определяя конструктивный фокус своих мыслей. Если вам нужно противостоять чему-то или кому-то, задайте четкий вопрос, а не просто перечисляйте, что не так.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Вместо того, чтобы просто пытаться понять, что сказать, вашим главным приоритетом на этой неделе должен быть поиск правды. Если вы позволите обстоятельствам взять верх над вами, вы рискуете полностью погрузиться в собственные мысли. Будьте честны в том, что вы делаете и чего не знаете, и обязательно учитывайте свои долгосрочные интересы, а не только то, что позволит вам чувствовать себя комфортно здесь и сейчас.

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Гороскоп на неделю – Рак

Не путайтесь в узлах, пытаясь понять, как вы сюда попали. Вместо этого примите это и попытайтесь определить, что вы собираетесь делать дальше. Возможно, появится желание найти виновных и это может принести мимолетное удовлетворение. Но это мало чего изменит. Что вам действительно нужно, так это правда. Как только вы поймете это, вы сможете оценить свои варианты и сделать правильный выбор.

Гороскоп на неделю – Лев

Дело не только в том, что вы делаете, а в том, как вы это делаете. На этой неделе вам может понадобиться отпустить что-то или кого-то, и это обязательно будет неудобно. Когда вы чувствуете, что больше не можете терпеть, не опускайте руки в отчаянии и не сдавайтесь; вместо этого отпустите свою привязанность ко всему, что вам не служит. Перемены неизбежны, но то, куда они вас приведут в жизни, зависит только от вас. Стремитесь проявлять добрый, терпеливый и чуткий подход к тому, как вы справляетесь с трудностями на этой неделе, Лев.

Гороскоп на неделю – Дева

По мере того, как вы ведете сложную внутреннюю борьбу, вам нужно иметь сильное чувство собственного достоинства, Дева. Принимая важные решения, стоит прислушиваться к подсказкам интуиции. Не исключено, что события этой недели будут мало радовать. Однако ваши инициативность и находчивость помогут найти выход из самой сложной ситуации.

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Гороскоп на неделю – Весы

Есть разница между отдыхом и избеганием. Есть разница между защитой себя и ограничением себя. У вас много дел, и на этой неделе вам может быть трудно не отставать. Делайте все возможное, чтобы не распыляться, а вместо этого организуйте свою энергию и направьте ее на решение вопросов в ажных для вас жизненных сферах.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Это благодатное время для инвестиций в то, что вызывает радость внутри вас или улучшает мир вокруг вас, Скорпион. Если вы этого не сделаете, вы, вероятно, окажетесь в реактивном состоянии, которое довольно оборонительно. Если дела пойдут в этом направлении, вы можете столкнуться с противодействием своим целям. Если на этой неделе возникнет борьба за власть, вам, возможно, придется принять участие, но вам не обязательно играть в игру. Действуйте честно, особенно когда все, что вы хотите сделать, это отыграть.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Соединение Нептуна и Юпитера на этой неделе дает вам возможность прояснить свои границы. Скорее всего, вы о чем-то грустите и беспокоитесь о том, что будет дальше. Каким бы пугающим или разочаровывающим это ни казалось, это возможность для вас прояснить, что работает, а что нет, и установить некоторые столь необходимые ограничения. Не сравнивайте свой прогресс с успехами других людей или с тем, где, по вашему мнению, вы "должны" быть. Примите свое положение и двигайтесь в нужном вам направлении.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Это может показаться вам нелогичным, но самое продуктивное, что вы можете сделать, — это развивать свой прогресс, а не добиваться успеха. Ваши страхи могут помешать вам ясно видеть вещи на этой неделе, и это будет упущенной возможностью. Не поддавайтесь желанию слишком крепко ухватиться за то, что не работает или не служит вам. Возможно, вам придется отпустить или смириться с тем, чего вы не знаете, и, как бы вам не было неудобно, опирайтесь на это, Козерог.

Гороскоп на неделю – Водолей

Это драгоценное время для размышлений о роли привязанностей в вашей жизни. Вы можете быть привержены чему-то или кому-то, что, по вашему мнению, сдерживает вас на этой неделе. В этом случае более продуктивно учитывать свои собственные обязательства, потребности и эмоциональные реакции, чем зацикливаться на человеке или вещи, которые, по вашему мнению, ограничивают вас. Стремитесь быть решительным в том, что работает для вас, а затем примите участие в динамике, создавая больше свободы в своей жизни.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Ваша правящая планета участвует в важном соединении в вашем знаке на этой неделе. Это мощное время для вас, чтобы исследовать свои мечты, взращивать видение будущего и заниматься духовной работой. Ключ в том, чтобы делать эти вещи без привязанности. Путешествие — это цель, и нет никакой ценности в пуританском отношении к вашему прогрессу. Интересуйтесь потенциалом, заложенным в окружающем вас мире и как вы можете быть частью этого процесса.

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