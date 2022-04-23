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Гороскоп на май 2022: Овнов ждет самый удачный месяц года

23 апреля 2022, 09:00

Май принесет Овнам подарки Вселенной, прибыль, любовь и успех. Станет больше энергии, влияния, харизмы и популярности, говорит гороскоп на месяц.

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Овнов ждет очень удачный месяц, говорит гороскоп на май / Коллаж фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 для Овнов. Представителей знака ждет очень хороший месяц, возможно, самый удачный за весь год. Овнам стоит ждать подарки Вселенной, потому что планета удачи, благополучия и изобилия Юпитер войдёт в знак Овна 11 мая и останется там до 29 октября.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 3 мая Венера - планета любви, красоты, комфорта и денег - войдет в первый дом гороскопа Овна.

"Во-первых Венера всегда делает нас красивыми и привлекательными, когда она входит в наш знак. Поэтому успех обеспечен. Как будто вы будете излучать гармонию. Вы будете лучше выглядеть, отношения станут более гармоничными. Плюс придут деньги", - рассказала специалист, добавив, что возможно с 3 числа Овны будут заключать сделки, а после 29 мая придет реальная прибыль.

Ретроградный Меркурий 2022 - что можно и что нельзя делать

10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение на три недели (до 3 июня). Эта планета часто приносит хаос и заставляет людей передумывать. Поэтому договариваться, подписывать документы лучше в первую неделю мая (примерно с 3 по 8 число).

"Есть одно общее правило: если вы что-то уже давно начали и это завершающий момент, тогда завершать процесс можно по ретро Меркурию. А вот начинать что-то новое не стоит", - посоветовала астролог.

У Овнов Меркурий разворачивается в третьем доме гороскопа. Это сектор обучения и образования. Можно пересдать экзамен, пересдать на права, восстановиться на обучение в учебном заведении, поменять машину. К слову, продать автомобиль можно, а покупать нежелательно. Ретроградный Меркурий - хорошее время для того, чтобы пройти техосмотр, проверить контракты, документы, но нежелательно их подписывать.

У Овнов может возобновится какая-то ситуация, связанная с сестрой или братом, родственниками или соседями.

Пока Меркурий ретроградный, может ломаться техника, потеряться телефон.

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До 16 мая продлится коридор затмений. В этот период есть риск принять неправильное решение, предупредил гороскоп на месяц.

11 мая - соединение Венеры и Юпитера в знаке Овна. Такое происходит раз в 12 лет.

"Венера - это маленькие блага или маленькое добро, а Юпитер - это большое добро и изобилие. Эти планеты соединятся в вашем знаке до 29 мая. До конца месяца Овнов ждет прибыль в любом варианте, любовь, деньги, подарки Вселенной, новые возможности, выздоровление", - говорит гороскоп на май.

Женщинам Юпитер может дать беременность, жениха, замужество. Мужчинам планета тоже приносит женитьбу и рождение ребенка.

В целом, эта планета принесет всем представителям знака расширение возможностей, везение, прибыль. Вселенная откроет перед Овнами какую-то дверь. Станет больше энергии, влияния, харизмы и популярности.

Лунное затмение 16 мая 2022 - чего ждать Овнам

Лунное затмение будет у Овнов в восьмом секторе гороскопа, который отвечает за финансы. Речь пойдет не о заработанных деньгах. Это могут быть общие семейные деньги, финансы других людей, деньги банков, кредиты, налоги, государственная поддержка, субсидии, алименты, наследство.

"Если вы ожидаете эту финансовую поддержку, то по этому затмению ее получите. Финансовое положение поменяется", - рассказала Анжела Перл.

Некоторые Овны исцелятся и даже на энергетическом уровне будут чувствовать себя по-другому. Некоторые представители знака избавятся от вредных привычек, пойдут к наркологу или психологу. Если вы планируете зачатие, то наступает очень удачный период.

22 мая Солнце меняет знак и входит в третий дом гороскопа. В вашу жизнь вернутся люди из прошлого, возобновится общение, с кем-то из родственников Овны помирятся.

С 25 мая у Овнов появится ощущение как будто они нашли себя. Если ранее вы что-то не решались сделать, то в конце месяца найдутся силы сделать первый шаг.

С 29 мая Венера принесет Овнам прибыль, доход, повысится самооценка.

"Вы начнете себе нравиться и естественно будете притягивать деньги", - объяснила астролог.

30 мая - новолуние принесет Овнам новость относительно поездки, обучения, транспорта, родственников или какой-то техники. Некоторые Овны примут решение о переезде. Астролог не советует совершать крупные покупки до 6-7 июня.

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