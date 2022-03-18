Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца

У Овнов на полгода затормозятся процессы, связанные с работой и карьерой, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2022 года для Овнов.

Представителей знака ждет очень неоднозначный месяц. Очень многое будет происходить. Некоторые события могут принести дискомфорт и негативные эмоции. Самое главное в апреле - не реагировать, мыслить критически и сохранять спокойствие.

Втрой месяц весны начнется с новолуния 1 апреля в знаке Овна. Больше всего свежую энергию почувствуют те Овны, которые родились с 30 марта по 2-3 апреля.

"Что-то новое придет в вашу жизнь, появится новая возможность. Новолуние принесет Овнам большие перемены. Не бойтесь перемен, хватайте эту возможность и сделайте шаг им навстречу", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

У Овнов получится выйти на первый план и заявить о себе миру. Вы сможете высказать свое мнение, сменить имя, внешность, статус, говорит гороскоп на месяц.

5 апреля управитель Овнов - планета Марс - будет в сложном аспекте в соединении с Сатурном. Этот день будет очень напряженным. Астролог посоветовала представителям знака быть очень осторожными.

Не исключен конфликт с друзьями или коллегами по работе. Кроме того, 5 апреля - это травмоопасный день.

С 9 по 12 апреля Юпитер будет соединяться с Нептуном. Юпитер - это планета оптимизма, а Нептун - планета сострадания и сочувствия, творчества, эмоционального подъёма.

"Проявятся желания вашей души, вы как будто узнаете себя. Вы даже не думали, что на это способны. Появится желание погрузиться в себя. Некоторые Овны отправятся в какое-то изолированное место или на лечение. Не исключена эмиграция", - рассказала астролог.

12 апреля Меркурий меняет знак и входит во второй дом прибыли, доходов и денег. Овны получат важную новость относительно финансов.

15 апреля Чёрная Луна, которая обычно показывает нашу негативную реакцию на что-то, переходит в четвертый дом гороскопа Овнов и останется там на девять месяцев. Это сектор места проживания, семьи, Родины. В прошлый раз Луна была в подобном положении с 10 июня 2013 года по 4 марта 2014-го. Астролог советует вспомнить, на что вы остро реагировали в этот период времени. События могли быть связаны с недвижимостью, домом, вашими родителями, родственниками. В 2022 году эти события могут повториться или будет очередной виток.

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16 апреля Марс меняет знак и входит в 12 дом гороскопа и приносит туда новую энергию. Овны могут переехать в новое место, отрезать, отсечь от себя, избавиться от чего-то.

Кроме того, 16 апреля - полнолуние в седьмом доме гороскопа Овнов. Это сектор отношений с другими людьми. Полная Луна начнет оказывать свое влияние на жизнь представителей знака за две недели до и после 16 апреля.

"Полнолуние высветит отношение других людей к вам, какие-то вопросы в браке или в партнерстве. Полнолуние иногда что-то заканчивает, ставит последнюю точку в партнёрстве и контактах. Или, наоборот, это кульминация событий: договор будет подписан или по крайней мере появится ясность в каких-то вопросах", - рассказала астролог.

21 апреля Солнце входит в сектор денег. Овны получат доход, прибыль, выплату, подарок, помощь.

29 апреля Плутон останавливается в секторе карьеры Овнов и разворачивается в обратное направление до 8 октября. На полгода затормозятся процессы, связанные с работой и карьерой. Придется что-то переделывать или поставить на паузу.

"Плутон - это власть, это что-то такое, с чем сложно сражаться. Это давление и явления, которые не зависят от вас", - объяснила Анджела Перл.

Солнечное затмение 30 апреля 2022 - чего ждать Овнам

30 апреля у Овнов будет очень знаменательный день, так как состоится солнечное затмение во втором доме денег, финансов, доходов и прибыли.

"Ситуация в финансовой сфере будет меняться. Начинается коридор затмений до 16 мая. 30 апреля солнечное затмение показывает заработанные вами деньги или какую-то регулярную прибыль.16 мая лунное затмение покажет ситуацию с кредитами, государственными деньгами. Овнов ждет небольшая турбулентность, они не будут знать, какое решение принять", - отметила астролог.

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