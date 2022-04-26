Гороскоп на май 2022 года для Весов: звездный час для незамужних и исцеление для всех

Девушки-Весы обязательно встретят свою любовь в мае, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Весов на май 2022 года.

С 30 апреля и по 16 мая нас ждет коридор затмений. Специалист предупредила, что в этот период очень важно принимать только те решения, в которых вы уверены на 100%, потому что все, что вы сделаете, - это навсегда. Если вы захотите что-то изменить, то это будет сделать очень сложно, предупредила астролог на своем Youtube-канале.

С 3 мая Венера войдет в седьмой дом гороскопа Весов. Это сектор, который отвечает за отношения, брак, партнёрство.

"Договориться с кем-то будет легко, финансовые операции пройдут успешно. Весы могут получить предложение руки и сердца, заключить брак или отправиться на свидание", - говорит гороскоп.

Ретроградный Меркурий в мае 2022

10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 3 июня в девятом доме гороскопа Весов.

"Это как взгляд в прошлое, шаг назад, период ожидания, пауза в процессах. Ретро Меркурий всегда заставляет нас что-то переделать, пересмотреть, вернуться назад, что-то ещё доделать или возобновить", - рассказала астролог.

У Весов ретроградный Меркурий окажет влияние на дела, связанные с заграницей. Затормозятся процессы с поездками, собеседованиями, получением гражданства или других документов.

Этот период хорош для того, чтобы возобновить обучение, пересдать экзамен, подать апелляцию. А вот готовить заявление в суд первой инстанции нежелательно, так как процесс затянется надолго. Следите за тем, правильно ли вы заполняете документы - не исключены ошибки.

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11 мая Юпитер - планета изобилия - входит в сектор брака и соединяется там с Венерой. Это очень хорошо для незамужних девушек, ведь они могут встретить будущего мужа или забеременеть.

"Так что если вы планируете брак или ребёнка, то ваш звёздный час начинается 11 мая", - сказала Анжела Перл.

Лунное затмение 16 мая 2022 - к чему готовиться Весам

Лунное затмение принесет Весам "большие и чужие" деньги, например, кредит, прибыль от инвестиций, наследство, алименты, субсидии, пенсию. Это может быть не только ваша прибыль, но и вашего мужа или жены. Доход будет меняться и это отразится на семейном бюджете.

Лунное затмение может дать Весам душевное исцеление. Также у представителей знака может поменяться система ценностей и измениться самооценка. Весы задумаются над тем, насколько они себя ценят и достойно ли оценивается их труд, в результате может поменяться источник дохода.

22 мая на первый план выйдет тема путешествий и расширения кругозора. У Весов будет много общения и много знакомств. Параллельно представители знака смогут найти своего учителя и займутся поиском смысла жизни.

25 мая состоится важное знакомство. Ждите новость от родственников, связанную с переездом.

"Если вы соберетесь в этот период покупать автомобиль, то лучше отложить покупку до 3 июня", - посоветовала астролог.

29 мая гороскоп прогнозирует Весам прибыль. Если вы весь май ждали какую-то сумму денег, то скорее всего получите ее в конце месяца.

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