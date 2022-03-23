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Гороскоп на апрель 2022 года для Весов: переезд навсегда или временный "железный занавес"

23 марта 2022, 16:30

В конце месяца поменяется уровень доходов или изменятся финансовые планы. У кого-то это будут перемены в лучшую сторону, у кого-то - в худшую, говорит гороскоп.

гороскоп Весы
У некоторых в апреле завяжется новый роман, говорит гороскоп для знака зодиака Весы / Фото pixaby, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Весов на апрель 2022 года. Согласно прогнозу, представителям знака придется взять на себя ответственность за свою жизнь и принимать много важных решений.

Новолуние 1 апреля 2022 принесет Весам рождение новой энергии в секторе взаимоотношений с другими людьми - мужем, женой, друзьями. Может появиться новый круг общения, клиент, контракт, партнер в бизнесе, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Не исключено, что активизируются враги, начнется конфликт окружающими или судебный процесс (например, бракоразводный).

Некоторые Весы будут заключать новый контракт, у других - завяжется роман. В общении с детьми может возникнуть напряженная ситуация. Всю первую неделю апреля в бизнесе также будут сложности.

С 9 по 12 апреля у Весов будет много работы, присутствует некоторая неясность и туманные обещания в рабочих и деловых вопросах. Несмотря на эти нюансы, бизнес можно расширять, переводить его за границу или трансформировать любым образом в лучшую сторону.

У Весов возникнут психологические и эмоциональные проблемы, усилится психосоматика. Астролог советует обратить внимание на здоровье.

12 апреля Меркурий входит в сектор финансов. Будет новость о не заработанных деньгах (государственная поддержка, алименты, стипендия, пенсия, кредитные деньги, налоги).

Черная Луна - чего стоит опасаться Весам

15 апреля Чёрная Луна меняет знак и входит у Весов в сектор карьеры и планов на ближайшие девять месяцев.

"Черная Луна обычно вносит страх. Ее задача - напугать нас и вызвать негативную реакцию, поэтому самое главное - не реагировать. Когда вы не реагируете на Чёрную Луну, всё будет отлично. Не поддавайтесь ей, чтобы она не питалась вашей энергией как пиявка", - посоветовала астролог.

Как Черная Луна отразится на Весах:

  • продвижение по карьерной лестнице, повышение будет отложено;
  • поменяются законы, а результат не порадует;
  • сменится руководство, и новый босс не будет вам нравиться.

В последний раз такое же положение Черной Луны было 9 лет назад - с 10 июня 2013 года по 4 марта 2014 года. Вспомните события, которые происходили тогда в вашей работе и карьере. В этом году ситуация может получить новый виток развития.

Полнолуние 16 апреля 2022 - чего ждать Весам

16 апреля 2022 - полнолуние в знаке Весы. Полная Луна, как огромный фонарь, покажет вам, что нужно делать в ваших отношениях с другими людьми, покажет вашу позицию, приведет события к некой кульминации.

"Вы можете перейти на следующий уровень отношений, это может быть брак или, наоборот, развод иди разрыв. Причем это могут быть как романтические, так и деловые отношения", - подчеркнула астролог.

По этому полнолунию можно менять себя - начиная от паспорта и заканчивая имиджем и внешностью. У Весов будет шанс показаться на публике, заявить о себе.

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29 апреля Плутон останавливается и разворачивается в обратное движение до 8 октября в секторе, который отвечает за дом, место жительства, семью, Родину.

"Плутон - это сила, которой невозможно сопротивляться. Он символизирует силовые структуры, полицию, войну, что-то очень мощное. На эти полгода Весам возможно придется уехать, а потом они вернуться домой. Может быть переезд навсегда в другой город или другую страну. Если вы собираетесь эмигрировать, то подготовка займет полгода. Если кто-то не может выехать - тогда Плутон на шесть месяцев даст вам "железный занавес", - объяснила астролог.

Особенно сильно влияние Плутона почувствуют те Весы, которые родились 20-22 октября.

В конце месяца ждите перемен, связанных с финансами. Поменяется уровень доходов или изменятся финансовые планы у кого-то в лучшую сторону, у кого-то в худшую. Изменить ход событий вы не сможете, потому что 30 апреля - солнечное затмение. А там, где затмение, от вас ничего не зависит.

Коридор затмений будет продолжаться до 16 мая. В этот период лучше не принимать решений, так как энергия будет турбулентной.

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