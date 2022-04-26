Гороскоп на май 2022 года для Дев: большая прибыль, яркая личная жизнь и повышение на работе

Астролог предрекла Девам очень денежный месяц май/ Коллаж pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Дев.

В мае будет много событий - ретроградный Меркурий, лунное затмение, новолуние. Все это скажется на жизни Дев. В первые две недели месяца важно принимать лишь обдуманные решения, чтобы впоследствии о них не пожалеть, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Итак, 3 мая Венера принесет Девам деньги. Причем это будут не заработанные деньги, а кредиты, алименты, помощь от государства, субсидия, стипендия, подарки. Финансовая ситуация изменится к лучшему.

С 11 мая прибыль у Дев увеличиться еще больше. Астролог предупредила: если вам займут деньги или дадут кредит, то учтите, что проценты также будут большими. Если вам дадут повышение на работе, то обязанностей также станет много.

После 11 мая у тех Дев, которые хотят завести ребенка, повышаются шансы забеременеть.

У одиноких Дев будет бурная личная жизнь. Недостатка в романтических партнерах точно не будет.

Ретроградный Меркурий 2022 - чего ждать Девам

10 мая Меркурий останавливается до 3 июня разворачивается в обратное движение в секторе карьеры и работы. Возможно придется переделывать проекты, вернуться на старую работу, появится клиент, с которым вы работали ранее.

Не исключено возвращение к какому-то старому вопросу, связанному с кем-то из родителей. Возможно, кто-то из членов семьи будет менять работу.

Девы, которые готовятся к свадьбе, вынуждены будут перенести дату торжества.

В любом случае ситуация, которая проявится по ретро Меркурию, будет временной.

Лунное затмение 16 мая 2022

С 30 апреля по 16 мая продлится коридор затмений. В этот период следует воздержаться от спонтанных действий. Принимайте лишь те решения, в которых уверены на 100%.

"Подумайте очень хорошо или лучше подождите, если не уверены в чём-то. Принимайте решение после 3 июня, когда уже Меркурий развернётся в прямое движение", - посоветовала астролог.

Лунное затмение принесет Девам знакомство, которого вы очень ждали, события в жизни вашего брата или сестры или завершение какого-то процесса, касающегося людей из вашего окружения.

Многие Девы по затмению 30 апреля либо 16 мая переедут.

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С 22 мая активизируется сфера самопознания, поиска себя и цели в жизни. Появится перспектива в бизнесе, карьере.

"Вы решите, что вот моя цель, я буду реализовываться в этой сфере или я буду мамой, или я буду женой. Девы проявят себя в новом статусе", - сказала астролог.

Ждите события, связанного с отцом или мужчиной, который играет важную роль в вашей жизни.

25 мая Марс добавит в жизнь Дев энергию, активность и желание действовать. Особенно это будет касаться сферы финансов.

Появится возможность решить финансовые вопросы и разрешить кризисную ситуацию.

Вам помогут родственники или, наоборот, вам придется оказать финансовую поддержку близким. В целом, у Дев появится чувство защищенности и стабильности.

С 29 мая будут решаться вопросы, связанные с заграницей. Это может быть знакомство с иностранцем, путешествие, покупка билетов, оформление визы, хорошая новость относительно вида на жительство, гражданства.

Новолуние 30 мая 2022 - что "светит" Девам

Новая Луна принесет Девам новую работу, шаг вперед по карьерной лестнице, возможность реализовать себя. Кто-то из вашего прошлого будет вас поддерживать, позвонит коллега со старой работы и предложит новый проект.

"В целом, может сработать тема карьеры, продвижения и реализации себя. Это очень важная тема для Дев в мае", - резюмировала астролог.

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