Гороскоп на май 2022 года для Дев: большая прибыль, яркая личная жизнь и повышение на работе

В первые две недели месяца важно принимать лишь обдуманные решения. Звездный вихрь может спутать Девам все карты. Астролог советует быть острожными.
Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Дев.
В мае будет много событий - ретроградный Меркурий, лунное затмение, новолуние. Все это скажется на жизни Дев. В первые две недели месяца важно принимать лишь обдуманные решения, чтобы впоследствии о них не пожалеть, рассказала астролог на своем Youtube-канале.
Итак, 3 мая Венера принесет Девам деньги. Причем это будут не заработанные деньги, а кредиты, алименты, помощь от государства, субсидия, стипендия, подарки. Финансовая ситуация изменится к лучшему.
С 11 мая прибыль у Дев увеличиться еще больше. Астролог предупредила: если вам займут деньги или дадут кредит, то учтите, что проценты также будут большими. Если вам дадут повышение на работе, то обязанностей также станет много.
После 11 мая у тех Дев, которые хотят завести ребенка, повышаются шансы забеременеть.
У одиноких Дев будет бурная личная жизнь. Недостатка в романтических партнерах точно не будет.
Ретроградный Меркурий 2022 - чего ждать Девам
10 мая Меркурий останавливается до 3 июня разворачивается в обратное движение в секторе карьеры и работы. Возможно придется переделывать проекты, вернуться на старую работу, появится клиент, с которым вы работали ранее.
Не исключено возвращение к какому-то старому вопросу, связанному с кем-то из родителей. Возможно, кто-то из членов семьи будет менять работу.
Девы, которые готовятся к свадьбе, вынуждены будут перенести дату торжества.
В любом случае ситуация, которая проявится по ретро Меркурию, будет временной.
Лунное затмение 16 мая 2022
С 30 апреля по 16 мая продлится коридор затмений. В этот период следует воздержаться от спонтанных действий. Принимайте лишь те решения, в которых уверены на 100%.
"Подумайте очень хорошо или лучше подождите, если не уверены в чём-то. Принимайте решение после 3 июня, когда уже Меркурий развернётся в прямое движение", - посоветовала астролог.
Лунное затмение принесет Девам знакомство, которого вы очень ждали, события в жизни вашего брата или сестры или завершение какого-то процесса, касающегося людей из вашего окружения.
Многие Девы по затмению 30 апреля либо 16 мая переедут.
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С 22 мая активизируется сфера самопознания, поиска себя и цели в жизни. Появится перспектива в бизнесе, карьере.
"Вы решите, что вот моя цель, я буду реализовываться в этой сфере или я буду мамой, или я буду женой. Девы проявят себя в новом статусе", - сказала астролог.
Ждите события, связанного с отцом или мужчиной, который играет важную роль в вашей жизни.
25 мая Марс добавит в жизнь Дев энергию, активность и желание действовать. Особенно это будет касаться сферы финансов.
Появится возможность решить финансовые вопросы и разрешить кризисную ситуацию.
Вам помогут родственники или, наоборот, вам придется оказать финансовую поддержку близким. В целом, у Дев появится чувство защищенности и стабильности.
С 29 мая будут решаться вопросы, связанные с заграницей. Это может быть знакомство с иностранцем, путешествие, покупка билетов, оформление визы, хорошая новость относительно вида на жительство, гражданства.
Новолуние 30 мая 2022 - что "светит" Девам
Новая Луна принесет Девам новую работу, шаг вперед по карьерной лестнице, возможность реализовать себя. Кто-то из вашего прошлого будет вас поддерживать, позвонит коллега со старой работы и предложит новый проект.
"В целом, может сработать тема карьеры, продвижения и реализации себя. Это очень важная тема для Дев в мае", - резюмировала астролог.
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