Гороскоп на май 2022 для Водолеев: возвращение к бывшему, новая вершина и прибыль

У Водолеев в мае появятся новые возможности, говорит гороскоп 2022 / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с энергетического вихря из-за коридора затмений, который будет длиться с 30 апреля до 16 мая.

"Нежелательно принимать важные решения, о которых вы можете потом пожалеть. То, что вы сделаете во время затмения, будет очень сложно поменять. Поэтому действуйте, только если уверены в своем решении на 100%. Если это именно то, чего вы хотите, тогда затмение вам поможет", - посоветовала астролог.

С 3 мая у Водолеев будет много приятного общения с друзьями, соседями, единомышленниками. Появятся новые знакомые. Если у вас есть сестра или лучшая подруга, то вы сблизитесь еще больше. Некоторые Водолеи пойдут на курсы и займутся образованием.

Кроме того, Водолеев ждет прибыль. Если у вас есть хобби, то оно начнет приносить прибыль.

Ретроградный Меркурий 2022 - чего ждать Водолеям

10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 3 июня.

"Ретроградный Меркурий очень любит нас запутывать, заставляет нас делать ошибки. Мы что-то теряем, забываем, поэтому нежелательно подписывать важные документы, делать дорогие покупки. При этом с большой скидкой можно приобретать товары. Если вам нужно купить срочно телефон или ноутбук, то сохраняйте чек, чтобы можно было потом его обменять или вернуть", - отметила специалист.

Меркурий может давать возвращение к прошлой любви, свидание с человеком, которого вы знали раньше. Также можно помириться с тем, с кем вы в ссоре.

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11 мая Водолеев ждет важная встреча, полезное в финансовом плане знакомство.

"Появится финансовая возможность. Будет обсуждаться сотрудничество. Пока что это на стадии обсуждения. Начала проекта придется ждать до июня", - говорит гороскоп.

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Водолеи задумаются над тем, в правильном ли направлении они двигаются, в чем их предназначение, устраивает ли их нынешнее место работы.

"Вы как будто увидите, на какую вершину хотите взойти, какого статуса вы хотите достичь. Возможны события, связанные с карьерным ростом. Вам предложат другую должность, а может быть вы решите уволиться и сменить вид деятельности", - рассказала астролог.

С 22 мая Водолеи больше времени, сил, энергии будут вкладывать в любовь и отношения.

"Если у вас нет любимого человека рядом, то тогда проявится любовь к себе. Захочется больше заботиться о себе и почувствовать себя ребёнком", - рассказала специалист.

С 25 мая Водолеев ждут поездки, встречи, разговоры по телефону, оформление документов. Представители знака станут более активными в социуме.

С 29 мая хорошо покупать вещи для дома, украшать квартиру, делать ее более комфортной. Могут приехать гости. Дома все будет спокойно и хорошо.

Месяц закончится новолунием 30 мая. Астролог советует позаботиться о себе, полюбить и ценить себя. Водолеям стоит запланировать отпуск.

Если в вашей жизни есть любовный треугольник, то в это новолуние вас ждет известие.

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