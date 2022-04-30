Гороскоп на май 2022 для Водолеев: возвращение к бывшему, новая вершина и прибыль

В первые две недели мая нужно быть осторожными в своих решениях. Водолеев закружит энергетический вихрь, поэтому очень легко будет ошибиться, говорит гороскоп.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Водолеев.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с энергетического вихря из-за коридора затмений, который будет длиться с 30 апреля до 16 мая.
"Нежелательно принимать важные решения, о которых вы можете потом пожалеть. То, что вы сделаете во время затмения, будет очень сложно поменять. Поэтому действуйте, только если уверены в своем решении на 100%. Если это именно то, чего вы хотите, тогда затмение вам поможет", - посоветовала астролог.
С 3 мая у Водолеев будет много приятного общения с друзьями, соседями, единомышленниками. Появятся новые знакомые. Если у вас есть сестра или лучшая подруга, то вы сблизитесь еще больше. Некоторые Водолеи пойдут на курсы и займутся образованием.
Кроме того, Водолеев ждет прибыль. Если у вас есть хобби, то оно начнет приносить прибыль.
Ретроградный Меркурий 2022 - чего ждать Водолеям
10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 3 июня.
"Ретроградный Меркурий очень любит нас запутывать, заставляет нас делать ошибки. Мы что-то теряем, забываем, поэтому нежелательно подписывать важные документы, делать дорогие покупки. При этом с большой скидкой можно приобретать товары. Если вам нужно купить срочно телефон или ноутбук, то сохраняйте чек, чтобы можно было потом его обменять или вернуть", - отметила специалист.
Меркурий может давать возвращение к прошлой любви, свидание с человеком, которого вы знали раньше. Также можно помириться с тем, с кем вы в ссоре.
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11 мая Водолеев ждет важная встреча, полезное в финансовом плане знакомство.
"Появится финансовая возможность. Будет обсуждаться сотрудничество. Пока что это на стадии обсуждения. Начала проекта придется ждать до июня", - говорит гороскоп.
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Водолеи задумаются над тем, в правильном ли направлении они двигаются, в чем их предназначение, устраивает ли их нынешнее место работы.
"Вы как будто увидите, на какую вершину хотите взойти, какого статуса вы хотите достичь. Возможны события, связанные с карьерным ростом. Вам предложат другую должность, а может быть вы решите уволиться и сменить вид деятельности", - рассказала астролог.
С 22 мая Водолеи больше времени, сил, энергии будут вкладывать в любовь и отношения.
"Если у вас нет любимого человека рядом, то тогда проявится любовь к себе. Захочется больше заботиться о себе и почувствовать себя ребёнком", - рассказала специалист.
С 25 мая Водолеев ждут поездки, встречи, разговоры по телефону, оформление документов. Представители знака станут более активными в социуме.
С 29 мая хорошо покупать вещи для дома, украшать квартиру, делать ее более комфортной. Могут приехать гости. Дома все будет спокойно и хорошо.
Месяц закончится новолунием 30 мая. Астролог советует позаботиться о себе, полюбить и ценить себя. Водолеям стоит запланировать отпуск.
Если в вашей жизни есть любовный треугольник, то в это новолуние вас ждет известие.
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