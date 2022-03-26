Гороскоп на апрель 2022 для Водолеев: ложный диагноз, травма и возвращение домой

Апрель 2022 принесет Водолеям неожиданную смену планов, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2022 года для Водолеев.

1 апреля 2022 года - новолуние в третьем доме гороскопа. Водолеев ждет поездка, переезд, новое знакомство, новый контакт, оформление каких-то документов. Некоторые представители знака купят технику и будут учиться ею пользоваться, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

5 апреля - сложный и травмоопасный день. Астролог советует особенно беречь голову. Некоторые Водолеи проявят упорство в преодолении препятствий. Особенно сильно новую энергию ощутят те представители знака, которые родились с 9 по 15 февраля.

С 9 по 12 апреля появится работа или подработка, клиент. Будет доход или финансовая помощь. Возможно кто-то будет нуждаться в вашей поддержке.

12 апреля - день информации. Придут новости от членов семьи. Ждите нежданных гостей, говорит гороскоп 2022. Астролог советует обратить внимание на этот день, так как можно получить намек относительно того, что будет происходить в конце месяца во время солнечного затмения.

С 15 апреля Черная Луна меняет знак и входит на 9 месяцев в шестой дом гороскопа. Водолеи возьмут на себя новые обязательства. Что-то вызовет у вас негативную реакцию, но важно совладать с собой, потому что чем больше вы реагируете на Черную Луну, тем сильнее она на вас влияет.

"Если вы будете себя плохо чувствовать, обязательно обратитесь к врачу. Но учтите: может быть ложный диагноз. Поэтому если скажут что-то страшное, нужно провериться у еще одного врача", - посоветовала Анжела Перл.

В прошлый раз Чёрная Луна была в таком же положении с июня 2013 года по март 2014-го. Вспомните, на что вы остро реагировали в тот период времени. Возможно ситуация повторится.

16 апреля принесет Водолеям финансовые сделки или подработку. В этот же день будет полнолуние в девятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за дальние страны.

"Будет контакт с кем-то из-за границы, получение какой-то посылки из-за границы, решение поехать за границу или, наоборот, вы возвращаетесь в этот день домой", - сказала астролог.

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21 апреля Солнце входит в четвёртый дом гороскопа Водолеев и приносит больше энергии. Сдвинутся процессы, связанные недвижимостью, местом жительства и семьей. Если вы ждали развития какого-то процесса, то в этот день наступит кульминация событий.

29 апреля Плутон останавливается и разворачивается в обратное направление до 8 октября в вашем двенадцатом доме гороскопа. Плутон даст Водолеям временный отъезд, ожидание чего-то, связанного с эмиграцией, командировкой.

30 апреля 2022 - солнечное затмение, которое принесет Водолеям неожиданную смену планов. Например, вы решите продать или сдать квартиру, внезапно съедет квартирант. Это затмение больше всего почувствуют Водолеи, которые родились 31 января или 1 февраля.

С 30 апреля и до 16 мая продлится коридор затмений. В этот период желательно не принимать никаких важных решений, потому что энергия будет очень турбулентной, есть риск сделать неправильный выбор.

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