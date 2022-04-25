УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на май 2022 для Раков: слава, новая любовь и хороший доход

25 апреля 2022, 21:57

В мае Раки будут выглядеть настолько шикарно, что на них все будут обращать внимание. Присмотритесь к друзьям друзей - среди них вас ждет особенный человек.

гороскоп на май
Раки могут рассчитывать на прибыль и успех, говорит гороскоп на май / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп для Раков на май 2022 года.

3 мая Венера принесет Ракам успех в работе и карьере. Представители знака могут получить хороший проект или повышение, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

К Ракам может прийти популярность. Но важно учесть, что прославиться можно как в хорошем, так и в плохом смысле. Удачное время для Раков, которые занимаются творчеством (писателей, певцов, актеров).

"А может быть вы просто будете выглядеть настолько шикарно, что на вас будут обращать внимание", - сказала астролог и посоветовала заниматься исключительно любимым делом, тогда удача и успех будут на вашей стороне.

Ретроградный Меркурий 2022 - что можно делать

10 мая Меркурий останавливается и до 3 июня разворачивается в ретроградное движение. Эта планета символизирует торговлю, общение, контакты, связь, посылки - с ними могут быть задержки.

Нежелательно во время ретро Меркурия бронировать билеты, назначать важные встречи, подписывать документы.

Придется вернуться к решению каких-то вопросов, переделать, доделать, завершать.

Возможно Раки перейдут на дистанционную работу или временно уедут в другую страну или город. Но это не будет переезд навсегда - по ретро Меркурию вы обязательно вернетесь домой, говорит гороскоп 2022.

11 мая Юпитер - планета изобилия, возможностей, подарков судьбы - принесет всем Ракам прибыль, доход, премию. Вам может помочь финансово кто-то из родителей или человек со статусом. Представительниц прекрасной половины человечества ждет брак, беременность, рождение ребёнка. Юпитер будет способствовать успехам и достижениям Раков в карьере и работе до 29 октября.

Лунное затмение 16 мая - что принесет Ракам

Затмение проявит истинное положение вещей в сфере любви и отношений. Например, если в вашей жизни есть любовный треугольник, затянувшийся конфетно-букетный период, отношения на расстоянии, если вы сомневаетесь в человеке, то теперь все станет на свои места.

22 мая Солнце меняет знак и входит в ваш 12-й дом гороскопа. Это очень закрытый, изолированный сектор. Ракам захочется побыть в одиночестве, взять тайм-аут, поехать в отпуск.

25 мая Марс принудит Раков действовать и выбрать направление, цель в жизни, заняться какой-то работой или направить фокус на карьеру или достижение статуса.

"Вас ждёт успех, проект похвалят, бизнес будет процветать, вы будете очень довольны своими достижениями, будете чувствовать себя хорошо и уверенно, появится ощущение победы", - говорит гороскоп для Раков на май 2022.

29 мая у Раков появится новая подруга. Вы найдете единомышленников, нового члена команды, организуете или возглавите клуб по интересам. Новые начинания принесут доход. Хорошо развивать бизнес в интернете или деятельность, связанную со сферой красоты. К слову, кто-то из друзей может познакомить Раков с особенным человеком, с которым могут завязаться романтические отношения.

Новолуние 30 мая 2022 - что ждет Раков

В вашей жизни начнется что-то такое, чем вы них не захотите делиться. Это могут быть как плохие, так и хорошие процессы.

Могут сниться хорошие сны или видения, вы получите ответы на вопросы, которые тревожат. К творческим людям придет вдохновение.

Астролог советует готовится к переменам, касающимся дальних земель.

"Вы будете готовы завершить этап и двигаться дальше", - резюмировала Анжела Перл.

Вам также может быть интересно:

viber
Рак гороскоп гороскоп на май гороскоп 2022 Анжела Перл
Реклама
Популярное
Солнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаСолнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиака Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из ХарьковаПод водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из Харькова Андрей Данилко рассказал, почему расстроился из-за запрета на въезд в Россию на 50 летАндрей Данилко рассказал, почему расстроился из-за запрета на въезд в Россию на 50 лет "По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьи"По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьи Сбитому под Черниговом путинскому пилоту объявили о подозрении: вплоть до пожизненногоСбитому под Черниговом путинскому пилоту объявили о подозрении: вплоть до пожизненного
Поддержите Главред

Последние новости

22:14

В разведке Украины раскрыли подробности взрывов в Приднестровье

21:57

Накрыли артой, добили в ближнем бою: королевская бригада ВСУ "покрошила" наемников ВагнераВидео

21:57

Гороскоп на май 2022 для Раков: слава, новая любовь и хороший доходВидео

21:57

Критические недели: в Минобороны Британии дали тревожный прогноз по войне

21:43

Модель Plus Size Эшли Грэм показала фигуру после родов близнецов

Реклама
21:28

Начались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войныВидео

21:26

Мертвая хватка Леопарда: в ФРГ предложили вооружить ВСУ знаменитыми танками НАТОВидео

21:05

Орки захватили здание горсовета в Херсоне и выгнали весь персонал

20:49

Жена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из КрымаВидео

20:44

"Разнесло полздания с силовиками": подробности взрыва в КременнойВидео

20:38

Враг принудительно выселяет всех жителей поселка в Херсонской области

20:23

Тотальная неудача: в Британии назвали впечатляющее число уничтоженных в Украине солдат РФВидео

20:10

В Украину идет невероятная жара и сильные грозыВидео

19:58

Зачем оккупанты бьют по железной дороге: ответ ГенштабаВидео

19:56

Приметы на 26 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Орки устроили штурм на двух направлениях: получили по зубам и отползли с потерямиВидео

19:28

Атака на "МГБ Приднестровья": в Тирасполе прогремели взрывы

19:24

Оркам "повезло": на Пасху бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов

19:23

Презрение к россиянам, или Почему Россия будет плодить обелиски неизвестным солдатаммнение

19:21

В Мариуполе нашли третью самую огромную братскую могилуВидео

Реклама
19:13

Популярная украинская киноактриса покинула Украину и будет работать в Бельгии

18:55

Ответка на Херсонщине: ВСУ накрыли артиллерией склады и скопления рашистовВидео

18:45

84% украинцев считают, что "простые россияне" виновны в путинском вторжении в Украину

18:33

"Самые страшные минуты для нашей семьи": Сумская рассказала, почему ее старшая дочь не уезжает из РФ

18:27

Российская ракета убила целую семью: переживший трагедию одессит рассказал о гореВидео

18:20

Везунчики по жизни: названы знаки с сильным ангелом-хранителем

18:07

Шмыгаль назвал условие победы Украины в войне с РФВидео

18:03

"Умрет Путин, убивают и Кадырова": сын экс-президента Чечни дал особый прогнозВидео

17:53

"Горе не пришло в семью": пропагандист Соловьев прокомментировал "покушение неонацистов"

17:49

Крейсер Москва пошел на дно вместе с вертолетом РФ: фото эхолокацииВидео

17:36

Путин окончательно оторвался от реальностимнение

17:22

Сорвало башню мощным взрывом: ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с экипажемВидео

17:04

В СБУ ответили на обвинения Путина в подготовке "убийства" кремлевского пропагандиста СоловьеваВидео

16:49

В захваченной Кременной прогремел взрыв: взлетели на воздух силовики-предателиВидео

16:43

В платье за 47 тыс. и с георгиевской лентой: любовница Путина вышла в свет и пожаловалась на санкцииВидео

16:29

"Подарки" для самолетов и танков рашистов: США передают Украине новую партию вооруженияВидео

16:27

"Подстелила соломки": Собчак купила квартиру за 2 млн долларов не в России

16:16

Вмонтированный Путин: президент РФ "спалился" со своим фейковым присутствием в храме на ПасхуВидео

15:59

Самая вкусная и сочная курица в лаваше: изумительно простой рецептВидео

15:47

Глава Пентагона раскрыл "рецепт" победы Украины в войне с РФВидео

Реклама
15:34

Гороскоп Таро на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – деньги, Весам – перемены, Стрельцам – тревоги

15:27

Психолог назвала упражнения, которые помогут развить стрессоустойчивость

15:27

Обескровливание России, или Почему именно Украина выиграет войнумнение

15:21

В британской разведке намекнули на катастрофические потери оккупантов РФ в УкраинеВидео

15:20

Ахеджакова: из-за Путина навеки поссорились два, некогда, дружеских народа

15:17

Гороскоп для Близнецов на май 2022: яркий роман, прибыль и крутой поворот к лучшемуВидео

15:03

Бомбардировщик РФ приземлили навсегда: ВСУ сбили российский Су-34Видео

15:01

"Черных" рабочих уберут, а объект переименуют: Кличко рассказал, что будет с аркой Дружбы народов в Киеве

14:49

ВСУ разбили "вагнеровцев" на Донбассе - остатки наемников бегут с передовой

14:38

Байден официально предложил назначить нового посла США в Украине: что известно о кандидатуреВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять