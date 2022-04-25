Гороскоп на май 2022 для Раков: слава, новая любовь и хороший доход

Раки могут рассчитывать на прибыль и успех, говорит гороскоп на май / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп для Раков на май 2022 года.

3 мая Венера принесет Ракам успех в работе и карьере. Представители знака могут получить хороший проект или повышение, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

К Ракам может прийти популярность. Но важно учесть, что прославиться можно как в хорошем, так и в плохом смысле. Удачное время для Раков, которые занимаются творчеством (писателей, певцов, актеров).

"А может быть вы просто будете выглядеть настолько шикарно, что на вас будут обращать внимание", - сказала астролог и посоветовала заниматься исключительно любимым делом, тогда удача и успех будут на вашей стороне.

Ретроградный Меркурий 2022 - что можно делать

10 мая Меркурий останавливается и до 3 июня разворачивается в ретроградное движение. Эта планета символизирует торговлю, общение, контакты, связь, посылки - с ними могут быть задержки.

Нежелательно во время ретро Меркурия бронировать билеты, назначать важные встречи, подписывать документы.

Придется вернуться к решению каких-то вопросов, переделать, доделать, завершать.

Возможно Раки перейдут на дистанционную работу или временно уедут в другую страну или город. Но это не будет переезд навсегда - по ретро Меркурию вы обязательно вернетесь домой, говорит гороскоп 2022.

11 мая Юпитер - планета изобилия, возможностей, подарков судьбы - принесет всем Ракам прибыль, доход, премию. Вам может помочь финансово кто-то из родителей или человек со статусом. Представительниц прекрасной половины человечества ждет брак, беременность, рождение ребёнка. Юпитер будет способствовать успехам и достижениям Раков в карьере и работе до 29 октября.

Лунное затмение 16 мая - что принесет Ракам

Затмение проявит истинное положение вещей в сфере любви и отношений. Например, если в вашей жизни есть любовный треугольник, затянувшийся конфетно-букетный период, отношения на расстоянии, если вы сомневаетесь в человеке, то теперь все станет на свои места.

22 мая Солнце меняет знак и входит в ваш 12-й дом гороскопа. Это очень закрытый, изолированный сектор. Ракам захочется побыть в одиночестве, взять тайм-аут, поехать в отпуск.

25 мая Марс принудит Раков действовать и выбрать направление, цель в жизни, заняться какой-то работой или направить фокус на карьеру или достижение статуса.

"Вас ждёт успех, проект похвалят, бизнес будет процветать, вы будете очень довольны своими достижениями, будете чувствовать себя хорошо и уверенно, появится ощущение победы", - говорит гороскоп для Раков на май 2022.

29 мая у Раков появится новая подруга. Вы найдете единомышленников, нового члена команды, организуете или возглавите клуб по интересам. Новые начинания принесут доход. Хорошо развивать бизнес в интернете или деятельность, связанную со сферой красоты. К слову, кто-то из друзей может познакомить Раков с особенным человеком, с которым могут завязаться романтические отношения.

Новолуние 30 мая 2022 - что ждет Раков

В вашей жизни начнется что-то такое, чем вы них не захотите делиться. Это могут быть как плохие, так и хорошие процессы.

Могут сниться хорошие сны или видения, вы получите ответы на вопросы, которые тревожат. К творческим людям придет вдохновение.

Астролог советует готовится к переменам, касающимся дальних земель.

"Вы будете готовы завершить этап и двигаться дальше", - резюмировала Анжела Перл.

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