Гороскоп на март 2022: Водолеев накроет щедрый денежный дождь

Финансы - основная тема в первый месяц весны. Если хотите что-то продвигать или начинать, то делайте это в марте, ведь не будет ни одной ретроградной планеты.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Водолеев.
2 марта - новолуние, которое принесет Водолеям и прибыль, и растраты.
"Юпитер даст Водолеям хорошие заработки и прибыль, но при этом планета увеличивает и расходы. Возможно, вы будете куда-то вкладывать деньги, что-то строить или инвестировать", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.
В целом, финансовая тема будет основной у Водолеев в течение всего марта. Есть шанс получить новую работу, клиентов, проект, говорит гороскоп.
5 и 6 марта в доме денег соединяется Солнце с Юпитером, что прибавит энергии денежным потокам.
"Юпитер - это планет удачи и везения, подарков Вселенной, судьбы или просто подарков. Водолеям могут подарить деньги или что-то ценное", - отметила специалист.
7 марта Венера в соединении с Марсом переходит в первый дом знака зодиака Водолей. А это значит, что у вас будет поддержка. Могут начаться романтические отношения или деловое партнерство, сотрудничество или заключение контракта.
После 7 марта у Водолеев повысится самооценка, появится уверенность в себе. Придет новость, ожидается подписание документов.
18 марта - полнолуние в восьмом доме гороскопа, который отвечает за финансы. Водолеи снова получат прибыль, но это будут не заработанные деньги, а деньги других людей, от государства или банка: возврат налогов, алименты, стипендия, деньги мужа или жены, инвестиции.
21 марта фокус меняется: если первые две недели Водолей были более сосредоточены на финансовой теме, то посе этой даты сфокусируются на общении с родственниками.
"К вам могут приехать сестра или брат в гости, вы пойдёте обучаться, будете подписывать бумаги. В последние десять дней месяца скорее всего будут короткие поездки, могут быть дела, связанные с автомобилем", - рассказала астролог.
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28 марта Солнце даст Водолеям больше энергии в третьем доме, который связан с общением и контактами, обучением, получением лицензий и сертификатов. Водолеи будут готовиться к поездке, покупать билеты, бронировать отель.
"Если вы планируете куда-то поехать, то всё пройдёт легко. Ведь в марте нет ни одной ретроградной планеты, все планеты движутся вперёд на хороших скоростях. Поэтому если вы что-то хотите продвигать, начинать, то делайте это в марте, у нас редко бывают такие месяцы, как этот", - резюмировала Анжела Перл.
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