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Гороскоп на март 2022: Скорпионов ждет месяц-праздник

21 февраля 2022, 15:56

Март будет хорошим для бизнеса. Кроме того, первый месяц весны принесет Скорпионам отпуск, встречи, удовольствия, выигрыш или подарок, говорит гороскоп 2022.

Скорпионов ждет конфетно-букетный период в отношениях, говорит гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Скорпионов.

Первые три недели марта (со 2 по 21 число) у Скорпионов будет очень сильный фокус на себе. Они будут анализировать, приносит ли им удовольствие их окружение, нравится ли им их жизнь и есть ли у них мечта и цель. Также будут радостные события в течение всего первого месяца весны, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 марта 2022 года - что произойдет у Скорпионов

2 марта 2022 года - новолуние в пятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за радость, удовольствия и любовь.

Скорпионов ждут романтические знакомства и конфетно-букетный период в отношениях.

"Если вы хотите ребёнка, то март месяц у вас - просто супер, он просто потрясающий для этого. Если у Вас уже есть дети, то тогда может быть это будет новая школа или какой-то новый кружок, спортивная школа или музыкальная, новый детский сад. Если это взрослые дети, то чем-то они вас порадуют и удивят", - рассказала астролог.

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Новолуние положительно отразится на Скорпионах творческих профессий. Кроме того, второй месяц весны - хорошее время для того, чтобы открыть бизнес, ведь в марте нет ни одной ретроградной планеты.

"Если у вас уже есть свой бизнес, то можно брать новых людей, помощников, новый товар, разрабатывать новую стратегию бизнеса", - говорит гороскоп 2022.

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5 и 6 марта Скорпионов ждут радость и удовольствие: отпуск, поездка, поход в ресторан, на день рождения, в театр. Не исключен выигрыш.

7 марта произойдут события, связанные с местом жительства: покупка квартиры; решение о сожительстве; ремонт в квартире.

11 марта Меркурий меняет знак и заставит Скорпионов задуматься о том, как они к себе относятся, позволяют ли себе отдыхать и радоваться жизни.

Скорпионы получат важный звонок или сообщение, ожидается подписание документов, важная встреча.

18 марта - полнолуние в одиннадцатом доме гороскопа. Это сектор мечты, направления, в котором вы двигаетесь. Скорпионы поймут, какая у них цель в жизни.

21 марта Солнце меняет знак и входит в шестой дом гороскопа. Это сектор работы и решения каких-то проблем.

"Новости будут связаны с работой, будет какой-то проект, информация о вашем боссе или об организации, в которой вы работаете", - говорит гороскоп на месяц.

После 21 числа улучшится самочувствие, Скорпионы устроятся на новую работу или пойдут на собеседование. Некоторые представители знака будут заниматься своими домашними животными или заведут питомца.

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