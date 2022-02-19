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Гороскоп на март 2022 года для Весов: много работы, повышение и романтическое знакомство

19 февраля 2022, 15:45

Почти весь месяц Весы будут заняты работой. В полнолуние 18 марта 2022 некоторые представители знака могут уволиться или решиться на переезд, говорит гороскоп.

гороскоп, Весы
Ближе к концу месяца Весам захочется взять тайм-аут, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Весов на март 2022 года. В первый месяц весны у Весов очень актуальной будет тема работы, но без романтики не обойдется - некоторые Весы встретят свою пару,

2 марта 2022 года будет новолуние в шестом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за работу. В первые три недели месяца Весы будут уделять время работе или бизнесу. Возможно представители знака наймут помощника, в коллектив придёт новый коллега или сменится руководство. Возможно возникнет новая задача, которую нужно будет решить, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

В новолуние очень хорошо заниматься здоровьем: изменить режим дня, поменять питание, сесть на диету, отказаться от вредных привычек.

5 и 6 марта Весам могут предложить повышение, появится новый проект, нужно будет обучать коллег по работе.

7 марта Венера и Марс войдут в сектор удовольствий, любви. Начнется хорошее время для того, чтобы с кем-то познакомиться. Если вы в отношениях или в браке, то можно съездить в отпуск или просто отдохнуть на выходных. Это может быть поход в ресторан, театр, на выставку.

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"Весов ждет праздник. Их пригласят на день рождения, свадьбу, крестины. Также произойдут события, связанные с детьми. Например, рождение ребёнка. Или ваш взрослый сын или дочь познакомят вас со своим спутником", - говорит гороскоп 2022.

11 марта Меркурий входит в шестой дом гороскопа. Почти весь месяц Весы буду заняты работой и рутиной, а в этот день состоится встреча, переговоры, поступит информация, письмо, новости, смска.

"Вас попросит о чем-то начальство, могут послать на переквалификацию или повышение квалификации. Также Весы займутся здоровьем - сдадут анализы, пройдут обследование", - рассказала астролог.

18 марта 2022 - полнолуние в двенадцатом доме гороскопа. У Весов закончится какой-то цикл: уход с работы, увольнение, решение о переезде, завершение проекта.

Полнолуние может дать Весам ещё и тайм-аут, когда вы захотите побыть в одиночестве, уехать куда-то на пару дней.

21 марта Солнце войдет в седьмой дом гороскопа. Станет актуальной тема отношений со всеми окружающими людьми. У Весов состоится новое знакомство, переговоры, сделка. С 21 марта может начаться судебный процесс или Весы будут участвовать в соревнованиях.

"Если вы свободны, то познакомитесь с кем-то, и у вас начнутся отношения. Ну, если не романтические, то это могут быть деловые отношения или контракты, договоры", - отметила астролог.

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Весы гороскоп на май гороскоп Весы гороскоп 2022 Анжела Перл
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