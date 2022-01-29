Гороскоп на февраль 2022 года для Весов: начнется самый счастливый период

Венера дает Весам "зеленый свет" для романтических отношений, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Весов.

Тема любви к себе, удовольствий, радости и каких-то праздников будет самой основной у Весов в феврале.

Что принесет Весам новолуние 1 февраля 2022

1 февраля - новолуние. Солнце соединяется с Луной, новая энергия родится в пятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за удовольствие, праздники, радость, отпуск, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Специалист посоветовала Весам обязательно устроить себе маленький праздник - сходить в театр, кино, на выставку.

"Кроме того, пятый дом символизирует любовь к себе и другим людям, Весов ждет свидание, знакомство, роман. Причем это будет конфетно-букетный период. 1 февраля может начаться самый счастливый период", - добавила астролог.

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Венера, которая уже развернулась в прямое движение, дает Весам "зеленый свет" для романтических отношений.

Как Весам загадать желание 2 февраля 2022

2.02.2022 - магическая дата. Двойки символизируют партнёрство и ещё дают шанс открыть для себя новые возможности.

Анжела Перл советует после часа дня по киевскому времени провести ритуал на желание.

"Выскажите своё намерение вслух, напишите на листочке. Зажгите свечу, когда будете озвучивать свое желание. Подумайте, чего вы на самом деле хотите, чтобы не было так, что желание исполнится, а вы скажете, что вам это уже не нужно", - посоветовала астролог.

4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение в четвёртом доме гороскопа - это сектор недвижимости и места жительства.

Начнут продвигаться дела, связанные с переездом, ремонтом, покупкой мебели для дома. Может быть вы хотите снять другую квартиру или вы сдаёте недвижимость. В этом случае появится новый жилец. Может быть заключена сделка купли-продажи.

4 февраля Солнце соединится с Сатурном в пятом доме гороскопа.

"Сатурн может дать как будто фундамент. Весы могут заключить важный контракт. Если у вас начнутся отношения, то они будут длиться долго. Кроме того, Сатурн накладывает ответственность, это может быть новость о беременности или рождение ребёнка или вы станете тётей, дядей, крёстным. Появится ответственность в отношении детей", - говорит гороскоп 2022.

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15 февраля Меркурий меняет знак и входит в пятый дом гороскопа. Эта планета может принести Весам новость касательно детей, любимого человека, звонок, сообщение, встречу или знакомство.

16 февраля - полнолуние будет в одиннадцатом доме гороскопа, это сектор социума. Весы могут поменять окружение, расстаться с кем-то из друзей, заблокировать в соцсетях.

19 февраля солнце меняет знак и входит в сектор работы. У Весов будет много заказов и много клиентов. Гороскоп советует представителям знака поберечь здоровье. Нужно есть меньше сахара, употреблять меньше алкоголя, позаботиться о правильном питании, потому что все это может отразиться на здоровье.

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Весь месяц Венера и Марс будут соединяться у Весов в четвёртом доме гороскопа - это сектор семьи.

"В доме будет царить мир и гармония. В феврале месяце Весы могут решить вместе с партнером купить квартиру или съехаться. Кроме того, все хорошо будет не только в романтических, но и в деловых отношениях", - говорит гороскоп 2022.

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