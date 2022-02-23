Гороскоп на март 2022 года для Рыб: астролог назвала дни супервезения и удачи

Март будет очень удачным месяцем для Рыб, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Рыб.

Первый месяц весны начнется с новолуния 2 марта в знаке Рыб - это фактически Новый год для представителей знака.

"По этому новолунию вы можете что-то начинать. Или хотя бы проговорите вслух свое намерение, озвучьте Вселенной ваши желания. У нас нет ни одной ретроградной планеты, все планеты идут с хорошей скоростью вперёд, а это значит, что вся энергия движется в будущее", - отметила специалист.

Что можно делать на новолуние 2 марта 2022:

регистрировать бизнес;

проводить сделку по покупке;

начинать обучение;

начинать романтические или деловые отношения.

Все Рыбы почувствуют энергию этого новолуние, но сильнее других оно скажется на тех, кто родился 3 марта или с 1 по 5 марта.

5 и 6 марта Солнце и Юпитер соединяются в знаке Рыб - это бывает раз в 12 лет.

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"Солнце даёт энергию. Оно, как батарейка, включает удачу. Появится какой-то шанс, возможность. Рыб ждет супервезение", - говорит гороскоп.

7 марта Марс и Венера входят в 12 дом гороскопа - это сектор эмиграции, изоляции.

"Рыбам захочется куда-то поехать очень далеко, взять тайм-аут и побыть вдвоём. Это могут быть тайные отношения, о которых вы не хотите говорить. Рыбы могут поехать в места, в которых вы раньше были. Также представители знака могут освободиться от плохих и тяжёлых отношений", - говорит гороскоп на март 2022.

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С 11 марта Рыбы станут более расслабленными. Что бы вы не делали - все перепроверяйте и анализируйте.

Могут появиться фантастические творческие идеи. Рыбы получат новость, письмо, сообщение. 11 марта может состояться интересное знакомство.

18 марта 2022 - полнолуние в седьмом доме гороскопа в секторе отношений. В отношениях с любимым человеком или в деловом партнерстве что-то прояснится. Сильнее других это полнолуние почувствуют Рыбы, которые родились с 17 по 19 марта.

"Полнолуние часто ставит последнюю точку. Это может быть даже увольнение с работы, расторжение контракта", - говорит гороскоп.

С 21 марта и до кона месяца энергия сдвинется в сторону финансов, прибыли, заработков, расходов и доходов. Рыбы получат новую работу, будут делать покупки для дома или для себя. Возможно вы будете оплачивать какие-то счета или брать кредит, распределять деньги, чтобы помочь родителям или детям.

"У вас очень хорошие шансы на то, чтобы заработать. Если будете инвестировать, то получите прибыль", - добавила астролог.

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