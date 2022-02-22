Гороскоп на март 2022 года для Козерогов: названы даты, когда придут деньги и сбудется мечта

В марте у Козерогов будет много новых знакомств, говорит гороскоп на месяц / Фото pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Козерогов.

В первые три недели марта Козероги будут очень активны - ожидается много движения, поездок, общения. В конце месяца придет затишье, Козероги больше времени уделят дому и своему комфорту, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 марта 2022 года - новолуние в третьем доме гороскопа. Это сектор общения, обучения, поездок.

"У кого-то из Козерогов будет много новых знакомств и много общения. Некоторые представители знака пойдут учиться или, наоборот, преподавать. Может быть вы начнете переговоры или будете изучать иностранный язык", - предположила специалист.

Начало марта - хорошее время для сделок купли-продажи и новых начинаний, ведь в этом месяце нет ни одной ретроградной планеты.

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В марте у Козерогов возможны поездки, но недалеко и ненадолго. Работа будет занимать много времени, могут приехать родственники или вы отправитесь к ним, говорит гороскоп 2022.

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5 и 6 марта соединение Солнца и Юпитера принесет Козерогам везение - представители знака получат то, о чем мечтали. Есть шанс получить предложение по работе или состоится важное знакомство с человеком, которого вы будете считать своим учителем.

7 марта Венера с Марсом меняют знак и переходят во второй дом денег. Как это отразится на Козерогах:

начнется бизнес-сотрудничество;

появятся инвестиции;

заключение удачного контракта;

получение наследства;

получение денег от государства, социальной помощи или стипендии;

ценная покупка;

получение подарка.

7 марта можно поднимать цены на свои услуги, говорит гороскоп 2022.

Полнолуние 18 марта 2022 - что "светит" Козерогам

18 марта 2022 - полнолуние в девятом доме гороскопа. Хорошее время для переезда, получения образования, путешествий.

"18 марта кто-то решит поступать в университет, даже если это второе высшее, кто-то начнет преподавать. Некоторые Козероги познакомятся с иностранцем", - рассказала астролог.

В полнолуние прояснится ситуация в личных отношениях - спадут розовые очки. Козероги могут принять решение о расставании. В вашей жизни появятся люди другой национальности, завяжутся новые романтические или деловые отношения.

"Это полнолуние расширит ваши горизонты или поменяет ваш менталитет", - добавила астролог.

С 21 марта энергия изменится - Козерогам захочется тишины, безопасности и комфорта.

"Возможно, вы поедете к родителям или они приедут к вам, займетесь ремонтом или покупками для дома. Может быть вы будете где-то прописываться или регистрироваться или получать новый паспорт, менять фамилию", - рассказала астролог.

28 марта ждите новостей о том месте, в котором вы живете. Например, если вы снимаете квартиру, то хозяин может неожиданно сказать, что нужно съезжать. Другой вариант - вы можете решить перейти на дистанционную работу.

"В последние десять дней месяца ждите новостей от членов вашей семьи. Сын или дочь представят вам жениха или невесту. Домочадцы могут чем-то удивить", - говорит гороскоп 2022.

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