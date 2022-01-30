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Гороскоп на февраль 2022 года для Козерогов: большая прибыль и исцеление от душевных травм

30 января 2022, 07:33

Буквально с первых чисел месяца к Козерогам придет прибыль. Появится новая работа, проект или клиент, идея, как заработать другим способом, говорит гороскоп.

гороскоп, Козерог
2 февраля 2022 Козерогам нужно обязательно загадать желание, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Козерогов.

Финансовая тема - основная у Козерогов во второй месяц нового года. Будет прибыль, новая работа, придут деньги из неожиданных источников.

1 февраля - новолуние во втором доме гороскопа. Это сектор денег. У Козерогов будет все хорошо с финансами, придет прибыль, может появиться новая работа, новый проект или клиент, появится идея, как заработать другим способом. Козерогам вернут долг, финансово помогут родители, будет прибыль от инвестиций, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Зеркальная дата 2 февраля 2022 - что произойдет

2 февраля 2022 - сильная магическая дата. В этот день после 13:00 по киевскому времени и до полуночи можно провести ритуал на желание. Для этого выйдите на балкон, расставьте руки и громко произнесите свое намерение. Можете написать свое желание на листочке или снять видео на телефон. Загадывать нужно только то, что касается лично вас.

"Подумайте хорошо, чего вы на самом деле хотите. Желание должно быть только одно, чтобы фокус был только на нем", - посоветовала астролог.

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4 февраля Меркурий разворачивается после трех недель ретроградного движения. В течение этого периода что-то могло задерживаться, не получаться, ломаться, потеряться.

"Меркурий мог устраивать всякие пакости Козерогам. После 4 февраля планета развернется в вашем знаке в первом доме, а это значит, что можно строить планы и что-то начинать", - отметила Перл.

В феврале в жизни Козерогов что-то фундаментально укорениться. Например, если вы выйдете на новую работу, то задержитесь там надолго.

Сатурн будет соединяться с Солнцем во втором доме денег - Козероги могут взять на себя какую-то дополнительную ответственность. Это может быть повышение по работе, расширение бизнеса, повышение зарплаты. Козероги могут взять на себя финансовую ответственность за семью, за других людей, стать во главе семейного бизнеса, говорит гороскоп 2022.

"Если вы решитесь открывать бизнес, то знайте - по Сатурну это не бывает легко. Нужно будет постоянно прилагать много труда", - отметила астролог.

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15 февраля Меркурий меняет и входит в сектор денег. Козерогов ждет прибыль, например, от сделки купли-продажи.

16 февраля - полнолуние тоже в финансовом секторе. Придут не заработанные деньги, а, например, деньги мужа, жены, родительские деньги, получение наследства, выплата денег по страховке, государственная помощь, инвестиции.

"Если финансы - не ваша тема, то полнолуние принесет вам освобождение от травм детства, вы исцелите и залечите свои раны. В личные отношения полнолуние может принести интим или откровенный разговор. Откроется тайна", - рассказала астролог.

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19 февраля Солнце входит в третий дом общения и контактов. Будет много встреч, переписок, звонков. Состоится командировка. Козероги пойдут обучаться новым навыкам.

Астролог добавила, что планета Юпитер добавит Козерогам позитива в феврале. Расширится круг общения, у блогеров станет больше подписчиков. Больше всего Юпитер будет помогать тем Козерогам, которые родились с 29 декабря по 4 января.

Кроме того Венера и Марс будут соединяться в течение всего месяца. Появится желание быть с кем-то в паре, а в отношениях воцарится гармония и любовь. Особенно вибрации Венеры и Марса почувствуют те Козероги, которые родились со 2 по 15 января.

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