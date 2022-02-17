Гороскоп на март 2022 для Близнецов: астролог назвала самые триумфальные дни

В первую неделю марта Близнецов ждет победа, говорит гороскоп 2022 / ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Близнецов на март 2022 года.

Первый месяц весны начинается с новолуния в десятом доме гороскопа. Это сектор достижений и карьеры, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Что новолуние 2 марта 2022 принесет Близнецам

новая работа, новый статус или должность;

открытие бизнеса;

смена статуса романтических отношений - кто-то из Близнецов создаст пару, кто-то, наоборот, расстанется;

смена места жительства, возможно из-за работы.

5 и 6 марта Близнецов ждет победа и триумф. Произойдет что-то, чем они будут гордиться и захотят похвастаться. Поднимется самооценка.

7 марта Венера соединяется с Марсом. Начнется хороший период для того, чтобы создавать партнерские и романтические отношения, говорит гороскоп 2022.

Близнецы встретят своего учителя или сами пойдут преподавать. Не исключено путешествие за границу, расширится бизнес, появятся клиенты из других стран.

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После 7 марта сдвинутся с места юридические дела. Астролог не исключила, что Близнецы могут заключить брак, благодаря которому впоследствии получат гражданство или ПМЖ.

11 марта Меркурий входит в сектор достижений. У Близнецов появится новая цель, придут документы по работе или новости о начальнике, произойдут изменения, касающиеся компании-работодателя.

18 марта - полнолуние в четвёртом доме гороскопа. Прояснятся какие-то вопросы относительно недвижимости, места жительства. Хороший период для купли-продажи. Если вы сдаете квартиру, то сменятся арендаторы.

"Может быть вы определитесь с дизайном для вашей квартиры или будете покупать мебель, или продавать автомобиль", - рассказала астролог.

В полнолуние 18 марта Близнецов ждут новости о членах семьи, связанные с рождением детей, браком, сменой фамилии.

21 марта Солнце входит в одиннадцатый дом гороскопа, и энергия до конца месяца сместится в тему социума. Близнецы будут больше проявлять себя в обществе, выходить в свет.

"Появится новая подруга или друг, вы войдёте в какую-то новую компанию или это будет связано с онлайн-бизнесом. Если вы хотите что-то делать в интернете, то этим хорошо начать заниматься с 28 марта - оформлять сайт, вести блог, собирать группы. У Близнецов есть большие шансы стать лидером", - говорит гороскоп на март 2022.

Если Близнецы поставят себе цель чего-то достичь, то они получат помощь и поддержку окружающих. Причем помощь придет не от родственников, а от друзей.

Тех представителей знака, которые хотят завести ребенка, ждут хорошие новости в конце марта, резюмировала Анжела Перл.

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