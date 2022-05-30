УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на июнь 2022: Рыб ждет месяц побед, любви, свиданий и комплиментов

30 мая 2022, 20:07

В июне Рыбы начнут заниматься тем, чего они всегда хотели, но боялись попробовать. Вселенная будет толкать вперед и открывать новые возможности.

гороскоп для Рыб
В июне Рыбы вернутся туда, где их любят и ждут, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Рыб.

Месяц будет очень драйвовым. Рыбы могут начать заниматься тем, чего не делали ранее никогда, хотя возможно попытки уже были 11 лет назад - в апреле-мае 2011 года.

"Может быть тогда у вас было желание что-то поменять в плане источника дохода, ценностей, работы. Возможно вы тогда хотели рискнуть, но не решились. В этом году соединение Юпитера и Марса даст вам и смелость, и возможности для реализации идеи", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

По словам Анжелы Перл, некоторые Рыбы сменят работу и начнут заниматься тем, чего они всегда хотели, но боялись попробовать. Вселенная будет толкать вас вперед и открывать новые возможности.

Также в первый месяц лета Рыбы будут отстаивать свое мнение, защищать свои интересы, территорию, семью, ценности. У Рыб появится шанс стать другим человеком и очень надолго поменять свою жизнь.

С 3 июня Меркурий разворачивается в прямое движение в секторе общения и контактов. Если вы несколько недель не могли с кем-то увидеться, оформить документы, не получалось кому-то дозвониться, то теперь все выйдет.

Помимо Меркурия в июне будут разворачиваться еще две планеты: Сатурн - 4 июня и Нептун - 28 числа. Эти дни будут не самыми удачными, нежелательно оформлять документы, планировать поездки, назначать важные встречи, так как есть риск опоздать, забыть дома паспорт и т.д. После 3-5 июня Меркурий уже дает зелёный свет для любых поездок, покупок, переговоров, подписания документов.

Ретроградный Сатурн 2022

4 июня Сатурн - планета ограничений - разворачивается в обратное движение до 23 октября.

"Сатурн - это как шлагбаум, который закрывается, и нужно ждать, пока он откроется. Рыбам нужно будет сбросить с себя что-то, освободится, чтобы пойти дальше. Эти пять месяцев будут как таможня в вашей жизни. Снимайте, выбрасывайте всё, что не нужно. У вас перевес, дальше с этим чемоданом идти не можете, выбрасывайте, делайте разбор жизни. Всё, что не нужно, оставляйте. И только после 23 октября Сатурн вас пустит снова вперед", - рассказала астролог.

Во время ретро Сатурна в жизни Рыб может повториться история 30-летней давности. Или вы окажетесь в том же месте с теми же людьми.

Сатурн может менять любые планы, начиная с планов строительства и заканчивая планами по эмиграции. Придется переделывать, собирать какие-то бумаги документы, искать их в архиве.

До декабря месяца у Рыб могут быть некоторые финансовые трудности. Вы временно не будете иметь доступ к деньгам или будут задержки. Некоторые Рыбы будут заниматься сезонной работой.

С 11 по 13 июня ждите неожиданных новостей или крутой поворот событий. Может состояться поездка, которую вы не планировали.

Полнолуние 14 июня высветит ваш статус. Рыбы могут получить повышение, найти новую работу или переехать по работе в другой город. Возможно вы будуте говорить с руководителем по поводу вашей карьеры.

С 22 июня Рыбы получат прибыль и хорошие новости, состоится приятное знакомство, жизнь наполнится красотой, гармонией и любовью. Появится ощущение дома и семьи. Вы вернетесь в место, где вас ждут и любят.

Ретроградный Нептун 2022

28 июня Нептун - планета, которая управляет Рыбами - разворачивается в ретроградное движение до 3 декабря.

Нептун - это планета психологии, самопознания, визуализации. Это планета волшебства и чудес, которая может материализовать желания. Когда она идет в обратном направлении, то становится сильнее. Рыбы могут обратиться к религии, поедут по местам силы или монастырям. В этот период хорошо составить карту желаний и визуализировать ее.

"Нептун - это туман, ничего не видно, ничего не ясно. И происходит именно то, во что мы верим, потому что Нептун - планета веры. И вот здесь все очень сильно будет зависеть от вас. То, во что вы будете верить после 28 июня, обязательно случится", - сказала Анжела Перл.

Любые новые начинания лучше отложить до декабря, в отношениях - сделать паузу. Не исключено, что это будет даже физическая дистанция с человеком.

Сильнее других влияние Нептуна почувствуют Рыбы, которые родились с 13 по 19 марта.

Новолуние 29 июня заставит Рыб ощутить радость жизни. Новая Луна хороша для беременности, зачатия, усыновления, для того, чтобы ребёнок пришёл в вашу жизнь.

"Это время побед и выигрышей. Есть шанс выиграть в лотерею. Кроме того, вас ждут свидания, комплименты, романтические отношения, курортные романы, любовь в любом проявлении", - резюмировала астролог.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Сатурн Рыбы гороскоп на июнь Нептун гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака гороскоп 2022 Анжела Перл
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:47

Зеленский разнес ЕС за задержку шестого пакета санкций против России

20:44

Боевики "ДНР" угрожают казнить украинских бойцов из Азовстали

20:32

В Минсоцполитики рассказали, как будет повышаться пенсия в Украине

20:30

Кто мог бы стать ведущим Евровидения-2023 в Украине: Остапчук назвал имена коллегВидео

20:13

Оккупанты РФ перебрасывают резервы и готовят штурм на трех направленияхВидео

Реклама
20:12

Зальет дождями и налетят грозы: в последний день весны в Украине ударит жараВидео

20:10

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

20:07

Гороскоп на июнь 2022: Рыб ждет месяц побед, любви, свиданий и комплиментовВидео

19:45

78% украинцев категорически против любых уступок россиянам: новый опрос

19:45

Kalush Orchestra получат новый кубок Евровидения-2022: что случилосьВидео

19:37

Красивое "освобождение" Донбасса не удалось: как РФ один за другим проваливает свои планы по Украинымнение

19:27

Макрон вяло отреагировал на убийство оккупантами французского журналиста в УкраинеВидео

19:22

"Страна стукачей и вертухаев": у Зеленского выдвинули громкое обвинение в адрес РФВидео

19:17

"КГБшная маскировка": Кулеба прокомментировал "готовность России" к переговорам с УкраинойВидео

19:14

Пропагандистка Егорова обиделась на высказывания дочери и назвала ее "Павликом Морозовым"

18:51

ВСУ выбили врага из Николаевки на Херсонщине: рашисты в панике считают потериВидео

18:46

Кадыровцы "бьются" с соснами: СБУ показала издевательское видео со смартфона "TikTok-солдата"Видео

18:41

Путин упростил предоставление гражданства России для украинских детей-сиротВидео

18:29

Медведев похвалил Байдена за отказ дать РСЗО для ВСУ и разразился новыми угрозами УкраинеВидео

18:24

Шольц назвал сроки введения нефтяного эмбарго против РоссииВидео

Реклама
18:18

Внезапная атака и ближний бой: Силы обороны показали зачистку Харьковщины от рашистовВидео

18:16

Россия будет забрасывать Украину трупами и старой техникой: чего дальше ждать от войны с РФмнение

18:09

Цимбалюк рассказал, почему о войне молчит украинская актриса и экс-супруга популярного актера из РФ

18:09

Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни

18:05

"Ты решил Героем стать": мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихиФото

18:00

Известная телеведущая рассказала, при каких условиях станет президентом Украины

17:58

Гороскоп на июнь 2022 для Водолеев: неожиданные новости с Родины, старые друзья и подарокВидео

17:56

Эрдоган предложил Путину новый формат мирных переговоров с Украиной в ТурцииВидео

17:55

Начнутся сильнейшие бои и эскалация войны: астрологи назвали критические для Украины дниВидео

17:53

Как во время войны оформить в "Укрпочте" переадресацию пенсии и субсидии: объяснение экспертов

17:48

Самый счастливый месяц: 3 знака зодиака станут любимчиками удачи в июне 2022

17:37

ВСУ рассекают плацдарм оккупантов: эксперт раскрыл направление контрудара украинской армииВидео

17:28

Опасная слабость Европы: почему Путина в Украине нужно дожиматьмнение

17:17

"Ситуация самая тяжелая": бои на востоке Украины достигли максимальной интенсивностиВидео

17:11

Гаубицы Caesar сотрут оккупантов в порошок: Франция пообещала Украине больше оружияФотоВидео

16:58

США не дадут Украине способные достать до территории России РСЗО – БайденВидео

16:57

"Мы не просили вас воевать": Кулеба озвучил единственное требование Украины к ЗападуВидео

16:57

Лидия Таран рассказала, как в ее дом прилетела ракета и убила человека

16:56

"Вам нравится находиться в окружении фашистов?": итальянец метко осадил обнаглевшего СоловьеваВидео

16:50

"Мы - расходный материал": оккупант признался в разговоре жене, что ВСУ сильно лупят русскихВидео

Реклама
16:37

"Росгрудь": российский пластический хирург стал посмешищем из-за идеи "патриотических имплантов"Видео

16:30

Бунт в Росгвардии: бойцы из Краснодара отказались ехать на войну в УкраинуВидео

16:21

"Я тебя уничтожу!": разъяренная Любовь Успенская устроила скандал и избила собаку на улице

16:21

День ангела Константина 2022 – картинки, поздравления и душевные открытки имениннику

16:13

Солью не ограничимся: украинцев летом ждет подорожание гречкиВидео

16:04

Время очень опасный враг Украины в войне с Россией - Blooomberg

15:58

Цены на АЗС рухнут: украинцам назвали новую стоимость бензина и дизеляВидео

15:53

На Луганщине рашисты убили французского журналиста, который ехал снимать материал об эвакуацииВидео

15:42

"Грады – ежечасно, Пионы, танки": воин ВСУ рассказал о жестоких боях за "дорогу жизни" на ДонбассеВидео

15:14

"Должна вернуть миллионы евро": российский продюсер бьется в истерике и просит Брежневу отдать заработанное в России

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять