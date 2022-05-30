Гороскоп на июнь 2022: Рыб ждет месяц побед, любви, свиданий и комплиментов

В июне Рыбы вернутся туда, где их любят и ждут, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Рыб.

Месяц будет очень драйвовым. Рыбы могут начать заниматься тем, чего не делали ранее никогда, хотя возможно попытки уже были 11 лет назад - в апреле-мае 2011 года.

"Может быть тогда у вас было желание что-то поменять в плане источника дохода, ценностей, работы. Возможно вы тогда хотели рискнуть, но не решились. В этом году соединение Юпитера и Марса даст вам и смелость, и возможности для реализации идеи", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

По словам Анжелы Перл, некоторые Рыбы сменят работу и начнут заниматься тем, чего они всегда хотели, но боялись попробовать. Вселенная будет толкать вас вперед и открывать новые возможности.

Также в первый месяц лета Рыбы будут отстаивать свое мнение, защищать свои интересы, территорию, семью, ценности. У Рыб появится шанс стать другим человеком и очень надолго поменять свою жизнь.

С 3 июня Меркурий разворачивается в прямое движение в секторе общения и контактов. Если вы несколько недель не могли с кем-то увидеться, оформить документы, не получалось кому-то дозвониться, то теперь все выйдет.

Помимо Меркурия в июне будут разворачиваться еще две планеты: Сатурн - 4 июня и Нептун - 28 числа. Эти дни будут не самыми удачными, нежелательно оформлять документы, планировать поездки, назначать важные встречи, так как есть риск опоздать, забыть дома паспорт и т.д. После 3-5 июня Меркурий уже дает зелёный свет для любых поездок, покупок, переговоров, подписания документов.

Ретроградный Сатурн 2022

4 июня Сатурн - планета ограничений - разворачивается в обратное движение до 23 октября.

"Сатурн - это как шлагбаум, который закрывается, и нужно ждать, пока он откроется. Рыбам нужно будет сбросить с себя что-то, освободится, чтобы пойти дальше. Эти пять месяцев будут как таможня в вашей жизни. Снимайте, выбрасывайте всё, что не нужно. У вас перевес, дальше с этим чемоданом идти не можете, выбрасывайте, делайте разбор жизни. Всё, что не нужно, оставляйте. И только после 23 октября Сатурн вас пустит снова вперед", - рассказала астролог.

Во время ретро Сатурна в жизни Рыб может повториться история 30-летней давности. Или вы окажетесь в том же месте с теми же людьми.

Сатурн может менять любые планы, начиная с планов строительства и заканчивая планами по эмиграции. Придется переделывать, собирать какие-то бумаги документы, искать их в архиве.

До декабря месяца у Рыб могут быть некоторые финансовые трудности. Вы временно не будете иметь доступ к деньгам или будут задержки. Некоторые Рыбы будут заниматься сезонной работой.

С 11 по 13 июня ждите неожиданных новостей или крутой поворот событий. Может состояться поездка, которую вы не планировали.

Полнолуние 14 июня высветит ваш статус. Рыбы могут получить повышение, найти новую работу или переехать по работе в другой город. Возможно вы будуте говорить с руководителем по поводу вашей карьеры.

С 22 июня Рыбы получат прибыль и хорошие новости, состоится приятное знакомство, жизнь наполнится красотой, гармонией и любовью. Появится ощущение дома и семьи. Вы вернетесь в место, где вас ждут и любят.

Ретроградный Нептун 2022

28 июня Нептун - планета, которая управляет Рыбами - разворачивается в ретроградное движение до 3 декабря.

Нептун - это планета психологии, самопознания, визуализации. Это планета волшебства и чудес, которая может материализовать желания. Когда она идет в обратном направлении, то становится сильнее. Рыбы могут обратиться к религии, поедут по местам силы или монастырям. В этот период хорошо составить карту желаний и визуализировать ее.

"Нептун - это туман, ничего не видно, ничего не ясно. И происходит именно то, во что мы верим, потому что Нептун - планета веры. И вот здесь все очень сильно будет зависеть от вас. То, во что вы будете верить после 28 июня, обязательно случится", - сказала Анжела Перл.

Любые новые начинания лучше отложить до декабря, в отношениях - сделать паузу. Не исключено, что это будет даже физическая дистанция с человеком.

Сильнее других влияние Нептуна почувствуют Рыбы, которые родились с 13 по 19 марта.

Новолуние 29 июня заставит Рыб ощутить радость жизни. Новая Луна хороша для беременности, зачатия, усыновления, для того, чтобы ребёнок пришёл в вашу жизнь.

"Это время побед и выигрышей. Есть шанс выиграть в лотерею. Кроме того, вас ждут свидания, комплименты, романтические отношения, курортные романы, любовь в любом проявлении", - резюмировала астролог.

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