Большой куш, хорошие новости и новый дом - гороскоп на май 2022 для Рыб

Самыми главными темами месяца у Рыб станут финансы, доходы, место жительства и недвижимость. В целом, май буде очень активным, говорит гороскоп 2022.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Рыб. Самыми главными темами месяца станут финансы, доходы, место жительства и недвижимость.
Месяц у Рыб начнется с прибыли. 3 мая у представителей знака будет доход. Вам заплатят за проделанную работу, вы получите ценный подарок.
У некоторых Рыб появятся новые идеи, как зарабатывать деньги.
"Если у вас были проблемы со здоровьем, например, с щитовидкой, болело горло, то проблема будет решена, вы выздоровеете", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Ретроградный Меркурий 2022
10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение на три недели - до 3 июня.
Рыбам придется одну и ту же работу делать по несколько раз.
Пока Меркурий будет ретроградным, Рыбы будут решать вопросы с недвижимостью: выбирать квартиру, отдавать задаток, передоговариваться. Астролог не советует оформлять документы до 3 июня. Если вы все же будете это делать, то тщательно все проверяйте.
Если вы решите покупать мебель или технику для дома в период ретроградного Меркурия, то обязательно сохраняйте чеки, чтобы товар можно было вернуть.
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11 мая Юпитер принесет Рыбам большой куш - выгодную работу, увеличение дохода. При этом не стоит брать большие кредиты - вы можете быть слишком оптимистично настроены и не рассчитаете свои финансовые возможности.
Лунное затмение 16 мая прояснит для Рыб дела, связанные с заграницей. Вы получите ответы, связанные с обучением, визой, гражданством, загранпаспортом.
22 мая Солнце добавит энергии, колесо закрутится. Что-то начнёт происходить, говорит гороскоп 2022. Ждите хороших новостей от родителей, в частности от отца или от другого мужчины, который имеет для вас значение.
В это день решатся вопросы с работой, местом жительства и вашим самопроявлением.
С 25 мая Рыбам нужно вплотную заняться делами, навести порядок в финансах, ценных бумагах, инвестициях. Вы получите прибыль, также Рыб ждут достижения в карьере (например, повышение), увеличение зарплаты, государственные деньги.
29 мая будет много встреч, переговоров, контактов. Причем все пройдет легко и приятно.
Приедут родственники в гости или появятся новые соседи. Ждите хорошую новость, связанную с сестрой или братом.
Может появиться или новый план по поводу места жительства или начнется строительство дома, а может быть и покупка земельного участка или появление арендатора.
30 мая - новолуние, которое принесет Рыбам информацию о переменах на Родине или в том месте, где они родились и выросли.
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